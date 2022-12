.Publicidad.

A tan sólo una semana de una de las festividades más esperadas del año, muchos famosos se preparan para recibir la navidad, detalles como la comida, lo que vestirán e incluso lo que regalaran son aquello que los mantiene ocupados por estos días. El cantante Yeison Jiménez no quiso esperar hasta el 24 de diciembre para sorprender a su mamá.

El cantante de música popular quiso compartir con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, el millonario regalo con el que le adelantó la navidad a su mamá.

El artista publicó un video en el que registró el momento. Jiménez le preguntó a Luz Galeno, nombre de su madre, “Usted, ¿Cómo se imagina su carro? Una chimba o qué, mire pues” y en ese momento entra por la calle una lujosa camioneta de color negro que estaba decorada con globos blancos y un moño rojo.

El vehículo se trataría de una Toyota Fortuner, la cuál está avaluada en más de 200 millones de pesos. La publicación de Yeison Jiménez estuvo acompañada con el mensaje “Gracias a la vida que me ha dado tanto! Disfrútala mucho mi vieja es de parte mía y de mis seguidores! FELIZ NAVIDAD”.

Tras agradecer a su hijo con un beso, un abrazo y diciéndole lo mucho que lo ama, la mujer sube a la camioneta, el video finalizó con unas fotografías de madre e hijo enfrente del lujoso carro.

Quizás no tuve mucho! Pero MAMÁ SI TENÍA! te amo mi vieja hermosa feliz cumple 🎉🎊🎁 pic.twitter.com/W1XIZgpqRb — Yeison Jiménez (@yeison_jimenez) April 25, 2022

El gesto del intérprete de ‘Aventurero’ conmovió a muchos y recibió a través de los comentarios, cientos de felicitaciones “Al buen hijo Dios lo bendice”, “Un hijo trabajador, como se nota la importancia de ella en su vida”, “Que hermoso, compartir las bendiciones con los seres más bonitos”, son algunos de los que destacan entre muchos otros.

Sin embargo, como en todo, hay quienes criticaron la reacción de Luz Galeano, alegando que la mujer no estaba realmente feliz porque según ellos no se le notaba la emoción, e incluso algunos señalaron que eso no era lo que realmente ella quería.

Por su parte, el artista agradeció a quienes le dejaron buenos mensajes “Gracias por los bonitos mensajes a todos”.

