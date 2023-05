Actores, músicos y futbolistas: La lista de hombres que le han roto el corazón a Sara Uribe

.Publicidad.

La modelo Sara Uribe se ha posicionado como una de las mujeres más sensuales de la televisión colombiana, su derroche de belleza y talento en cada uno de los proyectos que ha emprendido la han hecho una de las mujeres más cotizadas, pero también envidiadas y criticadas. La también presentadora, a través de sus redes sociales, suele compartir muchos aspectos de su carrera profesional, pero también de su vida privada.

En video, la paisa, confesó a sus seguidores haberse enamorado sólo 5 veces hasta el momento y contó cómo fue cada una de las ‘tusas’ que tuvo que superar.

A través de su Instagram, en las historias, Sara Uribe aseguró que a cada uno de los hombres que han hecho parte de su vida los ha amado de maneras e intensidad distintas. “No por todos he tenido la misma tusa. Por uno tuve una tusa que casi me muero. Vean, yo me le arrodillaba a ese hombre ¿ustedes pueden creer que yo me le arrodillaba?” dijo la también actriz antes de detallar cómo había sido el proceso después de terminar.

La presentadora contó que su primer amor fue entre los 14 y 15 años, sin embargo, el joven del que se enamoró era de “muy buena familia”, por lo que sus realidades eran muy diferentes “Nuestras salidas eran para que él me acompañara a vender tortas, a vender camisetas (…) me ayudó demasiado hasta donde pudo”, dijo que terminaron su relación porque él se enamoró de otra mujer en la universidad por lo que lloró mucho.

Aunque intentaron tener otra vez una relación él joven no pudo con el estilo de vida que Sara llevaba en ese momento, pues se desempeñaba como modelo de protocolo y el hombre decidió terminarle por su “tranquilidad”.

Después contó que su segunda tusa la vivió por Jhoan Álvarez, el hombre con quien ganó el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ afirmó que el romance sólo duró mientras estuvieron en el programa porque después perdieron contacto.

Otro de sus amores fue el cantante Daniel Calderón, Uribe aseguró que aunque ahora son muy buenos amigos estuvo entusada por él durante dos años. Quien continúa en la lista de la antioqueña, es el padre de su hijo el futbolista Fredy Guarin.

Contrario a lo que muchos pensaban, Guarín no fue el último hombre en la vida de Sara Uribe, pues reveló que hubo un hombre que durante un tiempo llegó a su vida para ofrecerle muchas cosas buenas pero que también se fue además afirmó que esta última tusa no fue tan tormentosa y dolorosa.

