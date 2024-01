La intervención de Felipe Bayón el año pasado en Davos que sentenció su salida de Ecopetrol

.Publicidad.

El 27 de enero del año pasado el entonces presidente de Ecopetrol Felipe Bayón realizó esta intervención de en el Foro Económico en Davos, Suiza, que fue aplaudida, pero no cayó bien en el gobierno. El espíritu de sus palabras fue transmitir tranquilidad a los inversionistas extranjeros en su defensa en los hidrocarburos e insistiendo en no dejarlos en medio de la transición energética, pero dando luz verde en la exploración de gas a largo plazo.

Igual que este año el Presidente viajó con una nutrida comitiva que incluía a la ministra de Minas, Irene Vélez, quien en otro escenario anunciaba con radicalidad que se daría por terminado los contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Claramente estaban en orillas distintas y el escenario de empresarios y hacendistas que asisten a esta foto comulgaban con Bayona. El decidió entonces jugarse las cartas y hablarle al público internacional a sabiendas del riesgo político que corría.

Este año no estarán en Davos ni Felipe Bayón ni Irene Vélez, ambos perdieron. Pero las palabras del ex Presidente de Ecopetrol, así como la realidad económica del país han forzado al gobierno de Petro a moderar sus posiciones frente a la transición energética y la suerte de las petroleras en Colombia y el ministro Andrés Camacho, quien reemplazo a Vélez es más moderado y se ha ocupado por recomponer relaciones con el sector. Su intervención en Davos marcará la pauta, aunque la atención se la está robando el escandaloso arriendo de $ 4.500 millones que pagó ProColombia por la casa vitrina turística del país, una iniciativa que no ha tenido sino críticas así Petro haya intentado defenderla.

