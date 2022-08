La humildad de Alzate que nunca tendrá Jessi Uribe: dar una gran propina en dólares

No todo en la vida de un artista se trata de exhibir sus costosas adquisiciones y lujos y Alzate lo dejó muy claro, dando una muestra de generosidad

Suele ocurrir una vez cada tanto, que los grandes artistas tengan una muestra de humildad o de grandeza, a través de actos en pro de sus fanáticos. Así como lo hizo Alzate, el cantante de música popular, que con arduo trabajo construyó su carrera y fama. y es que, el cantante tuvo un gran gesto con el cual, ayudó en gran manera un joven al cual sin duda, le permitió darse un respiro de sus deberes estudiantiles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ★ A L Z A T E ★ (@alzatemusica)

Fue en un restaurante, en el cual su visita fue notoria y es qué como no lo sería, allí, debido a la gran atención prestada, Alzate dio una propina a quien lo atendió. Sin embargo, no fue cualquier propina, en la página de Lo Sé Todo Colombia, compartieron la historia del mesero que recibió una propina de nada más y nada menos que 200 dólares. Un gran gesto de generosidad por parte de Alzate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Sumado a la gran cantidad, el joven mesero confirmó que con esa suma de dinero podría pagar la cuota de la universidad. Gestos como estos son propios de gente que no olvida de donde viene y mantiene siempre su humildad. Definitivamente el gesto de Alzate no solo será recordado por aquel mesero, sino por todos los seguidores del cantante, que no tiene la necesidad de presumir sus camionetas y lujos como otros cantantes.