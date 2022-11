Aunque en un principio la mujer demostró estar muy en contra del mundial de Catar, parece que no le molesta opinar sobre los resultados de los partidos

Han sido muchas las personas influyentes que han levantado su voz para poder demostrar su descontento frente al mundial de este año que se realizará en Catar. Y es que, para nadie es un secreto las diferentes violaciones de derechos humanos que se viven en este país del medio oriente. Lo cierto es que hay quienes, no se han guardado sus comentarios al respecto, entre ellos se encuentra la expresentadora de Caracol, Mónica Rodríguez.

Opaaaaaaa. Era una pregunta válida. https://t.co/vaX4hEleVB — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) November 19, 2022

La mujer en reiteradas ocasiones ha manifestado su oposición al mundial e incluso, se llegó a mostrar algo descontenta con Maluma, cuando abandonó una entrevista debido a las preguntas. Sin embargo, hay un hecho que no le perdonaron en redes y por lo que le están dando palo venteado. Pese a manifestar su descontento frente al mundial, parece que Mónica Rodríguez ha estado muy pendiente, dando pronósticos y compartiendo al respecto.

Ve, pero entonces apostar quien gana el Mundial de violación de los derechos humanos si está bien, pero juzgar a Maluma por cantar si está mal, a Dios rogando y con el mazo dando.!! 🫠 — LagonzáleZ (@paopao2506) November 20, 2022

No entiendo como apoyas el mundial monica … hace unos días criticabas a los artistas que se presentaban allí.. verlo también es apoyarlo. — Christian Barbosa (@Christi30031913) November 20, 2022

Parece que a la mujer le siguen mucho la pista y por este mismo hecho han decidido criticar a Mónica Rodríguez. A la reconocida presentadora no le perdonan haber atacado un mundial anteriormente y ahora parece que no se pierde un solo partido y hasta se atreve a dar resultados de algunos partidos. Sin embargo, ella no ha sido la única encargada de tomar esta misma posición y que ahora disfruta cada uno de los partidos del mundial, que ha tenido hechos inesperados.

