La grosería de Margarita Rosa de Francisco con Ingrid Betancourt

Desde la invitación abierta que le hizo Ingrid Betancourt a Francia Márquez y a la Mencha en un video publicado en su cuenta de Twitter, la especulación sobre una posible adhesión de las dos mujeres a la Coalición de la Esperanza se terminó de romper con una mensaje de la actriz, respondiéndole a Betancourt en un tono desobligante.

Un no rotundo fue la respuesta de Margarita Rosa, no sin antes incluir varios dardos que no pasaron desapercibidos entre los seguidores de ambas personalidades.

¿Cómo no admirar a @IBetancourtCol ? Mis respetos a semejante mujer. Recibo con cariño su ofrecimiento. Yo mejor me quedo acá con los descamisados y no con el grupo higiénico de gente bien hablada y decente que se llama a sí misma “buena”. Los que creemos en el proyecto del PH… — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) December 1, 2021

