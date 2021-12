El dibujo de Kevin Macera es un trabajo inútil porque su aproximación es insuficiente, su obra nos deja el alma seca porque no se trata de conmover ni perturbar

Nada ofende más que una la imagen que por desagradable sea inmunda e incongruente – no puedo acercarme a la palabra antiestética. Y en este estado de las cosas, hay 43 dibujos realizados por Kevin Macera: un pobre sin espíritu que podemos visitar en este fin de semana en la Galería Nueveochenta.

Todo lo realizado por Kevin Macera en dibujo es un trabajo inútil porque su aproximación es insuficiente. Su trabajo nos deja con el alma seca porque no se trata de conmover ni perturbar. Son imágenes mal realizadas que concuerdan con el mismo despropósito del autor: la farsa de sorprender.

Kevin Mancera, Actuar es reposar

Lo peor de su trabajo sin misterio es que no tiene oficio en su austera recurrencia de una figuración sin propósito. Quedan a la deriva lecturas las explicaciones literarias de su creación insólita: todo comienza y acaba Fernando Pessoa… Creo que, para su propósito, George Samsa el personaje de Franz Kafka, describió en La Metamorfosis la incoherencia hombre en su modernismo existencialista, puede ayudar más a Kevin Macera a enmarcarlo en su relación con el mundo. Fernando Pessoa en su trabajo El libro del desasosiego marcó una historia dónde la pérdida de la verdad llega a explicarnos el desencuentro, pero no la imagen del hombre sin dios.

Otra manera como puede descalificarse esta aproximación dentro del dibujo es la relación ambigua del hombre-animal que la establece, de manera magistral, el mexicano Francisco Toledo y su escuela de Oaxaca donde la interpretación de una fusión del hombre con la tierra, de lo animal con la vida misma del hombre en un sincretismo neutral. Ellos crean una fauna singular de personajes ambiguos. El mundo y sus fábulas son historias de sentimientos humanos donde, obviamente y sin excepción, existe el encuentro con la muerte.

Kevin Mancera, Lo vencí todo allí donde no estuve

Pero este dibujante no tiene propósito. Tratamos de darle consistencia a sus torpes imágenes y mal intencionadas que tratan de desentrañar algún infierno. Pero en esta historia contemporánea, su mundo simple es incongruente; lo malo en su trabajo no tiene consecuencias. Se trata de una desfiguración hostil. Son trabajos encuentran el fracaso hasta la muerte. La figura delineada en el vacío es un contorno sin fondo. Ese hombre peludo, desbordado y desafortunado, no tiene el menor contacto con la realidad. Indiscriminadamente explica el dibujante, que su obra respira el aire del covid para que su imagen sin propósito tenga una propuesta de existir en estos momentos la historia de la peste. Kevin es un colombiano que nació con nombre de actor en 1982. Ha escrito frases como simulacro y ha dibujado miseria.

¿Cómo se atreven a mostrar y dónde encontraron a un ser humano que ni artista podemos llamar?