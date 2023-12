La estrategia de la Armada con submarinos para quitarles toneladas de cocaína a los narcos en altamar

.Publicidad.

El pasado 10 de octubre del 2023, sobre las costas de Nariño, la Armada Nacional incautó 7 toneladas de cocaína en un sumergible. Se encontraba vigilando el Pacífico, uno de los cuatro submarinos que tiene la Armada para vigilar las costas colombianas. Ya tenían información de que las disidencias de las FARC iban a enviar otro importante cargamento a sus socios mexicanos. El duro de la inteligencia es el contralmirante Norman Cabrera, estaba al corriente de los movimientos. Bogotano, de 51 años, ingresó a la escuela naval Almirante Padilla en 1990 donde ha recibido múltiples condecoraciones. Él es el enlace con la policía y el Ejército para ir tejiendo la telaraña en la que van cayendo los grupos armados que viven del narco. Es uno de los oficiales que ascendió como producto de la barrida de oficiales que hizo Gustavo Petro recién se posesionó en agosto del 2022.

Como también lo fue el el propio comandante de la Armada, Francisco Hernando Cubides nombrado por el Presidente Petro a finales del año pasado, y quien, para efectos de perseguir cargamentos de cocaína, la virtud de ser submarinista.

Los sumergibles utilizados por los capos han sido el medio más efectivo de transporte de coca y la armada no tenía la estrategia clara para enfrentarlos. Para detectas estos sumergibles se necesita tecnología y, sobre todo, submarinos. En este momento están en reparación once de ellos y en plena actividad cuatro de estos, cuyo idea es distribuirlas en las dos costas y el más interesado en que esto ocurra es el propio comandante de la Armada. Es quien se ha llevado los aplausos por la operación Orión que arrancó en julio del 2023 y que en unos cuantos meses han dado golpes impresionantes: 189 toneladas de cocaína, 259 toneladas de marihuana, 150 kilos de hachís, 25 millones de pastillas de metanfetamina y 15 mil de éxtasis, logros que el Presidente Petro no evade celebrar, una por una en su cuenta X. Finalmente esa es la política en la que insistido: perseguir a los grandes narcotraficantes y no a los pequeños productores cultivadores. Priorizar la interdicción de los cargamentos manejaos por los capos mayores, y de allí su divulgación en twitter cada vez que consiguen un resultado.

No solo superamos de lejos la incautación de droga del anterior gobierno en su primer año, sino tambien en todos los años de su gobierno, van casi 650 toneladas de cocaína incautada. https://t.co/K4HyuiUgOa — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2023

Uno de los golpes más contundentes fue el del pasado 10 de octubre en las costas de Nariño en el que se incautaron siete toneladas. La operación se dio en conjunto con la DEA. Detuvieron en Tumaco a cuatro ecuatorianos Lever Lizandro Cedeños Lucas, Darío Javier Chiquito Lucas, Juan Carlos López Pilligua y Paolo César Chonillo Zambrano y a los colombianos Jhon Jailer Mosquera Flórez, Ciro Velásquez Salazar y Emeterio Valencia Arroyo quienes intentaban transportar siete toneladas de cocaína en dos sumergibles.

El cerebro de las operaciones es el jefe de inteligencia de la armada contra almirante Norman Cubides

Fue el Contra almirante Norman Cabrera el cerebro de la operación que permitió detectar el momento exacto en el que alcanzaron a zarpar de las costa Pacífica y la acción de un submarino fue la clave de la eficacia. Aunque uno de los aparatos usados por los narcotraficantes tenía un motor fuera de borda que funcionaba a la perfección, el otro estaba fallando, algo que facilitó la caída. La cocaína estaba empacada en 185 bultos que contenían paquetes rectangulares recubiertos de cartón y plástico negro. La escasez de submarinos es una limitante. Los que tienen solo les alcanzan para cubrir el 21% de la extensión de la frontera oceánica del país. La idea sería alcanzar a cubrir al menos la mitad y concentrarse especialmente en el Pacífico, el epicentro del envío de coca. Son cerca de veinte kilómetros de costa que deben cubrir. Y allí está al pie del cañón el contralmirante Carlos Alberto Serrano Guzman. Tiene 53 años y también salió de la escuela Almirante Padilla. Su último gran golpe fue en Buenaventura donde lograron apropiarse de 2.600 millones de pesos en cocaína en octubre de este año.

En el puerto más importante del Pacífico hay tres bandas que se disputan las rutas, Los Shottas, que es un remanente de lo que quedó de upona guerra interna que hubo entre los antiguos barones de la droga, La Empresa y La Local y Los Espartanos. Llevan algunos meses en tregua gracias al liderazgo del obispo Ruben Dario Jaramillo, quien junto a otros dos obispos buscan ser la voz serena en la región es la voz serena que llevan años intentando aplacar la violencia en la región, pero los envíos de droga no se detienen como tampoco el contrabando a pesar del propósito del Almirante Serrano y sus hombres.

Los puertos de la Costa Atlántico, otra puerta de salida de la coca

En el Caribe el hombre que le pone los ojos a puertos de Cartagena y Santa Marta es el Vicealmirante Hernando Enrique Mattos Dager, Comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Es otro de los oficiales promovidos por el Presidente en el remezón interno de las FFMM. En el frente de la Costa Atlántica también se han dado resultados. El 19 de octubre dieron uno de los golpes más sonados cuando encontraron más de una tonelada de cocaína que iba a ser enviada a Europa desde Cartagena. Esa incautación podría significar USD 62 millones y se realizó en una labor conjunta con la policía. El lugar a donde iba a llegar el cargamento era el puerto de Amberes en Bélgica.

El narcotraficante Carlos Lehder introdujo la lancha rápida para transportar la cocaína

Si bien estas fueron imbatibles durante varias décadas, también la armada ha aprendido a detectarlas e interceptarlas; más de una docena en lo que va del año. Aunque los resultados son evidentes se libra una guerra casi imposible por la dinámica del negocio del narcotráfico que por su rentabilidad nada lo detiene, al punto de que la propia armada no duda en reconocer que por cada embarque de cocaína que se detecte en el Pacífico y el Caribe, hay tres que coronan con éxito al puerto de destino en México, Centro América o Europa. .