La educación en tiempos de la Inteligencia Artificial

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Por supuesto lo primero que va a cambiar -y está cambiando- con la Inteligencia Artificial es la orientación de la educación.

Va perdiendo importancia el acervo de conocimientos que se trasmiten y se vuelve determinante el enfoque o énfasis que se da a las características que se buscan en la formación del individuo.

..Publicidad..

Hoy se educa más en función del desarrollo de la identidad y la personalidad, que del futuro en la sociedad. Ya no se busca que el niño aprenda a ser adulto sino que se defiende el principio de ‘dejen a los niños ser niños, permítanles vivir su infancia’. Se propende por su empoderamiento, no en el sentido de adquirir poder social o ‘hacia afuera’(como se entiende ahora), sino en el de tener control sobre sí mismo, de ser capaz de desarrollar su potencial como persona no necesariamente ante el mundo exterior.

...Publicidad...

El caso es que si antes se daba más importancia a lo que sería la formación del carácter inculcando los valores de la disciplina, del respeto, del juego limpio, etc., hoy la disyuntiva es si debe darse más relevancia a la estructura emocional o a la capacidad racional.

....Publicidad....

El incentivar la imaginación y la creatividad más la capacidad de análisis crítico, representa lo que se entregará preferencialmente al educando como arma para su futuro.

Lo que sucede sin embargo es que la posmodernidad tiende a encerrar a las nuevas generaciones en un mundo donde el individuo está totalmente condicionado por la información que recibe.

En otros tiempos el mundo para una persona era solo lo que vivía; la emociones y las reflexiones las despertaban y correspondían a lo que eran sus propias vivencias.

Hoy en día el mundo es lo que los medios ‘informan’. Uno vive alrededor de lo que oye y lo que ve en el mundo virtual de los medios.

El ser humano es cada vez más subdesarrollado en la medida que es más dependiente de quienes al manejar la información le crean un mundo con valores, calificaciones, objetivos y hasta valoración de resultados según su parecer.

Nunca antes había sido tan cierta la frase de Alberto Lleras de “en un país mal informado no hay opinión sino pasiones”

Lo que se haya logrado como educación para ejercer la capacidad crítica ha ido desapareciendo: la realidad no es la realidad sentida sino se vuelve ‘real’ la trasmitida en los medios (los fake news), y a lo que se apela no es a la Inteligencia para que entienda y procese la razón de ser de un problema, sino a la posibilidad de desarrollar una reacción con la carga emotiva que se ha alimentado.

El esfuerzo por mantener un equilibrio entre lo racional y lo emotivo se pierde cuando los mensajes que se reciben (bajo la forma de ‘información’) solo están dirigidos a incidir en lo que mueve las pasiones y cualquier elemento de análisis es minimizado o presentado como argumento para justificarlas.

Nunca antes había sido tan cierta la frase de Alberto Lleras de “en un país mal informado no hay opinión sino pasiones”

Y nunca antes había existido el peligro de que se delegara en una falsa inteligencia -como su nombre lo dice, una ‘Inteligencia Artificial’- el indispensable desarrollo a nivel de la educación de la capacidad crítica y, ahí sí, del verdadero empoderamiento (el arriba señalado) de los futuros ciudadanos.