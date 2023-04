La caída al abismo de la mentirosa Fox News: una victoria sobre la posverdad

Por: hugo machin fajardo |

abril 27, 2023

La empresa periodística estadounidense con mayor audiencia Fox News, debió pagar 787,5 millones de dólares a la empresa Dominion Voting Systems una suma diez veces mayor al valor de la empresa que vende hardware y software de votación electrónica, incluidas máquinas de votación, en el mayor juicio sobre libertad de expresión desarrollado en la historia de los EEUU.»

La demanda civil inicial reclamada por Dominion era por 1.600 millones de dólares, en un juicio sobre libertad de expresión, fundado en la Primera Enmienda, en que Dominion alegaba haber sido difamada por Fox.

La cadena de noticias divulgó —a sabiendas de que no era cierto— que Dominion había manipulado los resultados electorales presidenciales para favorecer el triunfo de Joe Biden en 2021.

La estimación previa al juicio que debía durar seis semanas, fijaba en 600 millones de dólares como máximo la cifra que podría obtener la empresa Dominion en caso de llegar a un acuerdo que evitara la instancia judicial a ser dirimida por un jurado de 12 miembros. Y de haberse realizado el juicio, luego de las respectivas apelaciones, en caso de que la Suprema Corte de Justicia le diera la razón al demandante, la cifra reparatoria a obtener también estaría muy lejos del monto solicitado inicialmente.

¿Por qué Fox News aceptó una solución tan favorable al demandante? Porque así se evitaba tener que decir al aire que había mentido a su audiencia al «difundir falsedades» sobre el resultado de las elecciones ganadas por Joe Biden en 2021.

Sin embargo, ya en la indagatoria preliminar al juicio Fox admitió que en 2020 la cadena había difundido «algunas falsedades»; y al principal de Fox —el magnate de origen australiano Rupert Murdoch— no le fue nada bien en esa etapa en febrero, cuando admitió bajo juramento que comentaristas de Fox respaldaron falsedades de Donald Trump sobre su derrota electoral: en concreto, Sean Hannity, Jeanine Pirro, Lou Dobbs y Maria Bartiromo, según indicó The New York Times.

La perspectiva de que Murdoch y los principales presentadores de noticias de Fox durante seis semanas tuvieran que sentarse en el banquillo de los acusados a admitir haber divulgado falsedades, dejaría aún más en entredicho su credibilidad.

«Un torrente de mentiras arrastró a un universo alternativo de teorías conspirativas que causaron graves daños a Dominion y al país», afirmó Justin Nelson, abogado de los demandantes, en referencia a la profundización de la grieta generada por Fox News en la sociedad estadunidense, cuyo punto culminante fue la asonada contra el Capitolio protagonizada el 6 de enero del 2021 por miles de partidarios de Donald Trump.

Smartmatic otra compañía de tecnología electoral también demandó a la red de Rupert Murdoch por 2,7 millones de dólares, acusándola de promover una narrativa falsa sobre las elecciones de 2020 que perjudicó a la empresa.

«La verdad importa» y «Las mentiras tienen consecuencias», sintetizó el abogado de Dominion al referirse a la satisfacción de su defendido con el acuerdo extrajudicial. Esa obviedad ya desvelaba a Anaxágoras (ca. 499-428 a.n.e.) quien advertía que lo sentidos impiden discernir entre lo verdadero y la apariencia de lo verdadero: la verdad, para aquellos griegos, consistía en descubrir lo que las cosas son y secundariamente lo que se dice de las cosas en el logos.

Las falsedades que desde 2016 pasaron a denominarse posverdad, tienen otras características respecto a la mentira que acompaña a la humanidad como la sombra al cuerpo.

La mentira tradicional sostiene el filósofo estadounidense Harry Frankfurt (93) supone que el mentiroso acepta que hay algo que es de un modo u otro una forma absoluta de verdad, y a partir de ello al informar sobre algo, u ocultarlo, se supone que se dan unos hechos determinados y que hay una diferencia apreciable entre presentarlos de manera correcta o incorrecta comenta el filósofo español Luis M. Valdés Villanueva (71).

La diferencia entre la invención mendaz y la posverdad, es que para la posverdad es indiferente el cómo se presenten los hechos, y se está dando por cierto que lo que se dice no está vinculado con la realidad: es decir, no se le concede importancia a la verdad. Quienes aplican la posverdad, se mueven en otra dimensión en la que la verdad les tiene sin cuidado siempre que lo dicho funcione: no importa cómo son realmente los hechos, sino el relato.

Lee McIntyre profesor de Ética en Harvard, sostiene en su libro Posverdad (Cátedra, 2018) que la posverdad «no trata sobre la realidad, sino sobre como los humanos reaccionamos ante la realidad», porque la mayoría de nuestras decisiones es tomada con base a nuestros juicios sobre la realidad. Ahora, ante la aceptación pasiva de las hoy llamadas fake news corremos el riesgo de alienarnos de la realidad de movernos en una realidad paralela.

Construir esa realidad paralela en el caso de Fox News —fundada en1996— ha sido una constante en esta empresa de noticias y opiniones conservadoras. Un día después de la masacre en que murieran 20 estudiantes de la escuela primaria de Sandy Hook, el 14 de diciembre de 2012, en Newton, Connecticut, los ejecutivos de la cadena informativa instruyeron a sus productores para que no permitieran a nadie discutir en vivo sobre control de armas.

Un estudio de 2013 evidenció que el 69 por ciento de los invitados de Fox News eran escépticos sobre el cambio climático en comparación con el 29 por ciento en Los Ángeles Times y el 17 por ciento en el Washington Post. Otro estudio, citado por Mc Intyre, mostró que el 68 por ciento de los reportajes de Fox reflejaban opiniones personales en comparación con el solo cuatro por 100 de la CNN. Y otro estudio de 2011 descubrió que la audiencia de Fox News estaba peor informada que aquella que no veía ninguna noticia.

Los accionistas de Fox News podían demandar a Murdoch por mal manejo de una compañía que en 2016 debió despedir a su directivo más importante y fundador de la cadena informativa, Roger Ailes, denunciado por acosador sexual denunciado por las periodistas. Gretchen Carlson y Megyn Kelly, historia que se hizo conocida mundialmente por la película «El Escándalo» («Bombshell») estrenada en 2020.