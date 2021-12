La barranquillera que tiene 42 razones para no votar por Alex Char

Una joven publicó las razones por las que no votaría por el hijo de Fuad, Que el 70% de barranquilleros no coman tres veces al dia es una de ellas

Se llama Karol Solis y, aunque es fuerte en Instagram, se está haciendo famosa en Twitter por este video en donde esboza las 42 razones por las que no votaría por Alex Char. Es que aunque la familia propietaria de supermercados Olímpica lleva 14 años atornillada al poder, Barranquilla sigue siendo una ciudad en donde el 70% de sus habitantes no come tres veces al día.

En este divertido video la joven, en tan solo 1 minuto, se explaya contra la familia Char:

“Soy barranquillera y tengo 42 razones por las que no votaría por Char, 42 porque es el número de investigaciones que tiene… Aida Merlano ha dicho que compran votos, en Bquilla todos lo hablan pero nadie se atreve a afirmarlo, yo tampoco. Que peligro” Video por:@KarolSolisMenco pic.twitter.com/t1iWd1vVQq — Cristy Amortegui Oliver (@cristyamortegui) December 1, 2021