Sin duda alguna, son muchos los actores que han logrado destacar en la novela de Rigo. Casi todos los papeles, aparte de los principales, han logrado ganar popularidad entre los televidentes. Uno de estos papeles es el de Michelle Durango, interpretado por Yesenia Valencia. Esta actriz de Rigo ha hecho una gran labor con su papel y por eso se ha ganado el cariño de la gente. Además de brillar en la televisión, es una gran empresaria que ha destacado en el mundo del cine. Pero si hay un aspecto en el que le ha ido bien, es en el amor. La paisa actualmente tiene una relación muy estable con Mauricio Navas, lo que no todos saben, es la diferencia de edad que hay entre ellos.

Esto es lo que se lleva la actriz de Rigo, Yesenia Valencia, con su actual pareja

Por largos años, Yesenia Valencia ha logrado destacar en el mundo de la actuación. Gracias a su talento, ha logrado destacar en diferentes producciones de la televisión colombiana. Hoy en día brilla con su papel en la novela de Rigo. Claro que también brilla siendo una de las creadoras del gran festival SmartFilms. Pero el mundo de ella no solo gira en torno a su trabajo. Pues además de esto, hoy en día la mujer tiene una relación feliz y estable. Aunque no todos lo saben, hoy en día la mujer tiene una relación de más de once años con Mauricio Navas. Este hombre es un escritor, libretista y director, así es, también está ligado al mundo de la televisión.

Yesenia Valencia y Mauricio Navas

Incluso, ha logrado destacar por su labor en algunas producciones como la tan querida "Azúcar". Sin embargo, la relación que mantienen ellos, es muy diferente a la que la gente podría creer. Hoy en día ambos viven en casa separadas. Claro que esto tiene su razón de ser pues quieren cuidar su gran amor. Pero hay algo más curioso respecto a esta pareja y se trata de su edad. Y es que, la diferencia entre ellos dos es de poco más de 16 años, un tiempo notable. Aún así, esto no es impedimento para que la actriz de Rigo y el escritor disfruten de su relación. Incluso, ambos han compartido algunas publicaciones en la que se les ve muy felices.

