Jorge Iván Ospina debería renunciar a la alcaldía

Regresé de Cali anoche y no pude dejar de sentir el dolor más amargo. Ver a Cali compungida duele tanto como el llanto de un nieto. Fue verle el rostro a la desolación en la que fuera la ciudad más alegre de Colombia.

El crimen se tomó a Cali. No le busque más. Así de claro. El crimen se tomó a Cali.

Las balaceras en cualquier parte son pan de cada día y la gente las percibe como algo inexorable. Inexorable porque no ve que alguien quiera llegar a pararlas. Cuando no es el sicariato es el boleteo, cuando no es el fleteo es la extorsión, cuando no es la puñalada entre choferes es la zambapalo entre motociclistas.

Tan solo antier, los videos de un par de balaceras recorrieron las redes sociales. En el primero, una banda de sicarios en motos acribillando a una familia en pleno trancón; en el segundo, una balacera en una estación de gasolina mientras la gente corría enloquecida buscando refugio.

La gente sabe que tiene que salir a la calle sin que ninguna autoridad la proteja. En las calles de Cali los delincuentes hacen lo que les da la gana.

A todo lo anterior se suma una creciente de comportamientos anticívicos que hacen invivible la ciudad. No se respetan las señales de tránsito, no importa meterse las drogas que sean delante de los niños, no importa mentarse la madre por cualquier disgusto, no importa pegarles a las mujeres, no importa herir a dos niñas de cinco y siete años con tal de matar al que haya que matar. De la Cali que por años fue ejemplo de civismo no va quedando sino un estado de anomia incontenible. Los caleños que aman a su ciudad se encuentran cada día más arrinconados y no hallan cómo salvarla del triángulo de las bermudas moral en que ha caído.

Porque, además, todos los caleños saben que es el triángulo de las bermudas moral adonde los delincuentes no solo se tomaron las calles sino que se tomaron, también, la alcaldía.

No importa que uno se siente a conversar con amigos de la derecha o de la izquierda, con amigos pudientes económicamente o con amigos pobladores de Siloé y Aguablanca, todos, absolutamente todos, comienzan y no paran de contar las historias más espeluznantes de la corrupción en Cali. De los contratos del estadio de fútbol y las megaobras, de los contratos de Emcali y los de la feria de hace un año. Ahora, el contrato para el alumbrado de esta navidad: se gastaron $ 14.500 millones en algo que no pudo costar más de dos mil.

Lo que pude percibir es que la gente no solo le tiene repugnancia a la alcaldía. También le tiene miedo. Dicen que no solo son corruptos sino que también son corruptos que imponen un régimen de terror a punta organizaciones criminales de todo tipo.

— ¡Qué horror!

No partamos de la base de que la corrupción de que hablan sea cierta. Si se quiere, partamos de la presunción de inocencia y esperemos a que algún día los jueces lleguen a hablar.

Pero no dejemos de partir de dos hechos ciertos e indiscutibles:

1- Todos los caleños piensan que eso es cierto.

2- Basta salir a la calle para darse cuenta de que la ciudad está hecha un desastre.

Sobre estos dos presupuestos, Jorge Iván Ospina debiera de ponerse la mano en el corazón y renunciar.

La verdad, la carrera política de Jorge Iván despegó sobre dos presupuestos, también, ciertos e indiscutibles:

1- Ser hijo de Iván Marino Ospina.

2- La gente creía que Jorge Iván había sido del M-19.

El afecto de Cali por el M-19 fue muy grande y su memoria permanece muy presente pese al paso de los años.

Lo cierto es que en sus manos Cali ha decaído a los niveles de violencia, corrupción y desesperanza más bajos de su historia.

Él está en todo su derecho de defenderse, pero debe hacerlo por fuera de la alcaldía. Cali no merece ni aguanta un año más de un gobierno en esas condiciones.

Haciendo un esfuerzo de humildad y prudencia, Jorge Iván debería presentar su renuncia.

Si no lo hace por Cali, que por lo menos lo haga por un gesto de gratitud con la memoria de su padre y del M-19.