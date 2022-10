James Rodríguez regresó a Grecia con una lesión después de jugar con Colombia en la doble fecha FIFA con una lesión. Una vez más su gemelo le volvió a molestar. Se creía que él iba a tardar varias semanas en regresar a las canchas, pero después de todo reapareció. El técnico español Michel creyó que era lo mejor para su equipo meterlo en el segundo tiempo, justo cuando el Olympiakos iba perdiendo 1-0. James Rodríguez incluso tuvo la oportunidad de meter un penal pero el arquero lo tapó.

Pero James Rodríguez tuvo su revancha y con este hermoso pase el cucuteño volvió a ser vital para que un equipo suyo gane un partido

¡ASISTENCIA NO LOOK DE JAMES! Rodríguez ponía un pase entre líneas para que Garry Rodrigues marque el primero de Olympiacos en el 2-1 vs. Creta.

📺 Mirá la SuperLiga de Grecia por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/wR1mpWKUh6

— SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2022