J Balvin no lo supera: salió a cacarear otra vez contra Residente

En una entrevista que concedió el reguetonero al canal de YouTube Dímelo King, Balvin salió a decir que está dolido con Residente por la manera en que lo trató hace cuatro meses, cuando este dijo: "Tu música es como si fuera un carrito de hot dog". Aseguró que lo consideraba su amigo hasta ese momento, y que tiene su conciencia tranquila porque "a palabras necias, a oídos sordos".

Todo empezó en septiembre, durante los premios Grammy, cuando el Niño de Medellín se quejó por las pocas nominaciones a artistas reguetoneros. "Les damos rating, pero no nos dan respeto", dijo Balvin. Ante estas palabras, René acusó a Balvin de querer sabotear una ceremonia que da homenaje a artistas tan renombrados y talentosos como Rubén Blades. Y empezó una puja entre los dos artistas que duró varias semanas.

Finalmente, Balvin dijo que no tendría problema en encontrarse cara a cara con el artista puertorriqueño, pero no en condición de amigo. Pareciera que el incidente no está olvidado. Y que lo que parecía un rifirafe de 2021 va a sonar de nuevo en 2022.

