El primer choque entre Jesurún y Néstor Lorenzo que dejó al técnico perdiendo

Uno de los cuestionamientos del técnico argentino previo al partido contra Uruguay fue el horario de las 3:30 PM, pero la cosa es que la Federación no tuvo que ver

Hace un mes, después del debut de la selección Colombia en las eliminatorias sudamericanas, desde la Federación Colombiana de Fútbol se confirmó que el partido de la tricolor frente a Uruguay, que se disputará este 12 de octubre, se jugará a las 3:30 PM. En ese momento, pocas fueron las reacciones por parte de los jugadores y del cuerpo técnico; pero hace unos días, Néstor Lorenzo, DT del equipo nacional, salió a cuestionar el horario de la selección Colombia debido a que era "preocupante y desgastante para todos"

Después de las declaraciones del argentino, muchos salieron a darle la razón, pues a esa hora el fogaje en Barranquilla es tremendo, y muchos insinuaron que la misma Federación había elegido los horarios, sin consultar al cuerpo técnico ni a los jugadores. Sin embargo, la poca información que ha salido después ha confirmado que Ramón Jesurún no tiene nada que ver con los horarios de la tricolor, pues la FCF solamente se encarga de elegir la sede del equipo.

¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗮 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝗶́𝘀!



🆚 Uruguay 🇺🇾

🗓️ Jueves 12 de octubre

🕕 3:30 p.m.

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA 2026

🏟️ Estadio Metropolitano, Barranquilla

📺 @GolCaracol @CanalRCN #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/KNzpXIl7Qi — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 11, 2023

¿Quién fue el encargado de elegir el horario de la selección Colombia?

Aunque el mismo Néstor Lorenzo fue el que salió a cuestionar el horario de la selección Colombia, Ramón Jesurún, en Win Sports, reveló que el cuerpo técnico fue el encargado de elegir la hora en la que la tricolor se va a enfrentar a Uruguay. "El cuerpo técnico escoge el horario y los días, y 3:30 de la tarde a mí me parece muy atractivo, ha sido el fuerte de Barranquilla como plaza de local históricamente hablando. Lo escogió Lorenzo y yo realmente lo comparto" dijo el presidente de la Federación.

Así mismo, Carlos Antonio Vélez, en su espacio 'Palabras Mayores', ratificó lo dicho por Jesurún al afirmar que "la Federación no impone horarios, la televisión no impone horarios. Todos los horarios que se manejan para los partidos como local de la selección son consultados con el cuerpo técnico, así que Lorenzo no puede sacarle el cuerpo a esa responsabilidad”.

En ese orden de ideas, no se entiende cómo Néstor Lorenzo salió a cuestionar un horario que, se supone, él mismo eligió y en el que, además, ya ha tenido la posibilidad de jugar en Barranquilla. Recordemos que rumbo a Brasil 2014, cuando él era el asistente técnico de Pékerman, la tricolor recibió a Uruguay en ese horario y lo vapuleó 4-0.