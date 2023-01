¿Hasta en Uganda tiene hinchada? La historia del africano que apareció con la camiseta de Nacional

Alrededor del mundo, es normal ver a los fanáticos del fútbol vestir las camisetas de los clubes mas grandes del planeta; pero muy rara vez se encuentran hinchas que vistan las camisetas del fútbol colombiano. Es cierto que algunos clubes se han hecho reconocidos en Sudamérica, como Atlético Nacional; pero más allá de esas fronteras son casi desconocidos.

Pues una usuaria de Twitter, identificada como Stefanía Ramírez, y quien es encuentra en Uganda, encontró algo muy inusual en la calles del país. A través de su perfil, la mujer, que se presume nació en Medellín, compartió una imagen en donde se ve a un residente de Kampala vistiendo una camiseta de Atlético Nacional.

"Estaba en Kitintale y vi a un señor con la camiseta de uno de los equipos de fútbol más importantes de mi ciudad, o sea, de Colombia. Le pregunté y no tenia ni idea de Los Del Sur; pero me dijo feliz que se había comprado la camiseta en Ruanda. Desde Kampala, con gracia, Vamos mi verde." fueron las palabras que escribió la mujer en inglés.

