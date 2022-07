Una agobiada publicista, usuaria de Twitter, que se llama María Castrillón, denunció el mal servicio que la EPS Sura le ha brindado con un grave problema mental y psicológico que padece. Según lo dice María en su trino, ella sufre depresión, ha tratado de suicidarse tres veces y al parecer a la entidad promotora de salud le importa poco su situación.

La tuitera, quien aclara que es una víctima de abuso, denuncia que ante su delicado problema, las respuestas de la entidad fueron en un comienzo, la reprogramación tres veces de una cita con el área de psiquiatría. También dice en su mensaje, que se lee como un S.O.S. que nunca le han ayudado desde la psicología clínica y para rematar, en la última comunicación con la entidad le negaron la atención porque según la EPS ya no tiene cobertura.

Tristemente su mensaje termina con un "Gracias SURA por demostrar que no vale la pena vivir"

Es increíble que en una EPS como @GRUPOSURA sufro de depresión y he tratado de suicidarme 3 veces me reprogramaron 3 veces la cita con una psiquiatra no me brindaron ayuda psicológica y ahora me dicen que ya no tengo cobertura.

Gracias SURA por demostrar que no vale la pena vivir

