Gilinski y Sarmiento, los dueños de los 4 hoteles más lujosos de Bogotá

Son ocho los hoteles localizados en Bogotá y Cartagena los escogidos por la Forbes Travel Guide para formar parte de la lista de los más lujosos del mundo. Cuatro de ellos son de dos de los hombres más ricos de Colombia: Luis Carlos Sarmiento Angulo y Jaime Gilinski con su grupo familiar, que incursionaron en el negocio de los grandes hoteles buscando asociarse a cadenas de renombre en el mundo. Fue Gabriel, el también propietario de Semana y ahora El País de Cali quien asumió la dirección de este negocio.

Hace cinco años, Luis Carlos Sarmiento Angulo inauguró el Grand Hyatt en la Avenida El Dorado, la opción más elegante para quienes pernoctar cerca del aeropuerto. Invirtió USD 180 millones en las cómodas 370 habitaciones, 52 suites, un centro de convenciones para 2.300 personas y un spa de 3000 metros cuadrados.

Sarmiento es también dueño del el JW Marriot localizado en la zona bancaria de la Avenida Chile, con un formato más para ejecutivos de alto nivel, CEO de multinacionales cuyas empresas pagar hasta USD 1.6 millones la noche.

Los Gilinski prefirieron mejor asociarse con la prestigiosa cadena norteamericana Four Seasons y son propietarios de dos hoteles de primera categoría en Bogotá: Four Seasons Hotel Charleston situado en la zona de los restaurantes de la calle 85 en el Chico y la joya de la corona por su arquitectura Four Seasons Hotel Casa Medina en el sector bancario de la Avenida Chile con Carrera séptima. La restauración de este edificio clásico estilo inglés tuvo una inversión importante.

Estos son los precios por noche de estos 4 hoteles en la capital colombiana incluidos en la lista Forbes:

Four Seasons Hotel Charleston: 1.4 millones habitación

Four Seasons Hotel Casa Medina: 1.4 millones

Grand Hyatt Bogotá: 935.270

JW Marriot Hotel Bogotá: 1.6 millones

Aparecen en la lista también el Sofitel Bogotá Victoria Regia, vecino del Charleston y en Cartagena, destino obligado de los viajeros a Colombia el Hotel San Agustín, cuya noche cuesta $ 3.2 millones mientras el Sofitel Barú Casablanca Beach Resort $ 3.9 millones y el legendario Hotel Santa Clara, también de la cadena Sofitel, donde pernoctar vale $ 1.7 millones.

Se trata de un maravilloso hotel con arquitectura colonial localizado en el barrio San Diego, en la ciudad amurallada cargado de historia.

A mediados de los años 90 el convento Santa Clara, construido en 1621, estaba que se venía abajo. Un grupo de inversionistas y arquitectos decidieron intervenir los 17 mil metros cuadrados y le compraron a la gobernación de Bolívar el predio por 350 millones de la época. La recomendación que le hizo el entonces gobernador fue que se encargaran de preservar un edificio que ha sido, a través de sus 400 años de historia, muchas cosas para la ciudad, hospital, sede de medicina legal y convento de las clarisas. Justamente en sus bóvedas fue donde se encontró, saliendo de un ataúd la frondosa y blonda cabellera de Sierva María, la protagonista de la que tal vez sea la última gran obra de Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios.

La restauración del Santa Clara le valió a Cartagena que el foco del interés del turismo no recayera solo en Bocagrande sino que se expandiera hasta la ciudad amurallada. La restauración de este hotel marcó la recuperación del centro de la ciudad como el principal destino turístico de Colombia.

