Game of Thrones capítulo cuarto: Daenerys maldita tirana

No hubo tregua después de la batalla de Winterfell. Daenerys quiere sentarse en el trono de hierro a como dé lugar y no entiende razones: ni los consejos de Varys, ni la reprimenda de Sansa, ni la verdad absoluta: Jon es el auténtico rey. La mamá de los dragones está convencida de que ella debe llevar su legado de amor y libertad a los siete reinos. Si debe achicharrar niños en Kings landing para conseguirlo no lo dudará. Ahora, después de que Cersei la desafiara de esa manera tan brutal, preparará a los pocos Inmaculados que le quedan, a los hombres de los Stark y a su único hijo para recuperar un trono que no le pertenece.

El cuarto capítulo mantuvo una tensión insoportable y tuvo en sus 75 minutos todo lo que amamos de Game of Thrones: conversaciones decisivas, ataques sorpresivos, muertes sangrientas y despedidas sublimes. Encausaron un río que parecía desbordado y Arya no es ninguna dama y Jamie es capaz de tirar de una torre a un niño con tal de estar al lado de Cersei.

Aunque apareció poco, Lena Hadley vuelve a demostrar que los capítulos con ella vienen revestidos de un glamour, una intensidad, un misterio que han ayudado a cimentar la leyenda de Game of Thrones. Sus trajes y la manera como los ha usado en esta temporada han terminado de consolidar a Cersei como uno de los personajes más deseados y odiados en la historia de la televisión. Hadley es tal vez la mejor actriz de la serie y por eso, ad portas de la batalla por Kings Landing, tenemos la certeza de que el final de la serie será completamente suyo. Todo hombre se ve insignificante al lado de ella. Debo ser un degenerado de mierda pero es mi personaje favorito.

Si del otro lado no estuvieran las Stark mi favoritismo se iría al lado de los Lannister. Jamie está dispuesto a morir a su lado no sin antes cargarse al asqueroso del Euron Greyjoy diabólicamente manipulado por nuestra maravillosa reina. Si, moralmente Daenerys Targaryan no es mejor que Cersei así ella se lo crea. Ella no ha perdido a todos sus hijos ni fue humillada por su propio pueblo caminando desnuda ni soportó a un marido borracho y gordo que siempre la despreció. Además, qué lindo es Kings Landing, lleno de luz todos los meses del año.

Lo que se viene el otro domingo será La batalla de las reinas. Cersei ya partió la piña y la Tirana ha aceptado el desafío. Tiene que andar con mucho cuidado la señora Targaryen, las Stark no están para recibir órdenes. No temblaron ante el Rey de la Noche ahora menos susto les va a dar un solitario dragoncito.