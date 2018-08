Frenazo a la negociación con el ELN

El presidente Juan Manuel Santos quería acordar un cese al fuego bilateral con el ELN antes de dejar la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. El afán les entró a las dos delegaciones después de los repetidos anuncios de Iván Duque de no continuar la negociación a menos de que la guerrilla cumpla ciertos requisitos, entre esos, concentración de toda la tropa en un solo punto. Sin embargo, la ONU, que había respaldado a Santos en todas sus decisiones, le puso freno a un acuerdo y le pidió al Presidente no continuar hasta que el nuevo gobierno se posesione. Santos acató la solicitud de las Naciones Unidas, pero le pidió a Duque no levantar la mesa.

