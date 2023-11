Fintech en Latinoamérica: las tendencias que marcarán 2024

Por: Zornosa Comunicaciones |

noviembre 28, 2023

La industria Fintech en Latinoamérica ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. En 2022, el sector recibió una inversión de más de 1,600 millones de dólares, 120% más respecto al año anterior, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este desarrollo se debe a una serie de factores, como la creciente adopción de la tecnología por parte de los consumidores en todo el territorio, la necesidad de inclusión financiera, así como la regulación favorable del sector.

Cuatro tendencias que definirán el 2024

Crecimiento de los pagos digitales

Los pagos digitales seguirán aumentando su popularidad en Latinoamérica. Según un estudio de la consultora McKinsey, el valor de los pagos digitales en la región alcanzará los 2.5 billones de dólares en 2025. Esta tendencia se debe principalmente a estas variables:

Mayor penetración de los smartphones

Mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones, la cual es relevante que siga mejorando.

Creciente adopción de soluciones de pago sin contacto

Desarrollo de la banca abierta

Frente a la banca, Mario Aranda, gerente general de Ionix Colombia, afirmó que en este sector se encuentran algunos de sus clientes objetivo, ya que la tendencia está ganando cada vez más fuerza en el territorio latinoamericano.

Esta iniciativa permite a los usuarios compartir sus datos financieros con terceros autorizados, como empresas Fintech, para acceder a nuevos productos y servicios financieros. “Uno de los aspectos relevantes entre las Fintech, definitivamente es la colaboración, es una dimensión nueva que no era tradicional en este mundo financiero”.

Las previsiones de crecimiento son muy positivas. Según el informe Open Banking Market by Financial Services and Distribution Channel, de Allied Market Research, se espera que el mercado de banca abierta en el mundo alcance los $43.152 millones de dólares en 2026.

Tres factores que impulsarán su desarrollo:

Aumento en la adopción de la banca digital Colaboración entre las empresas Fintech y los bancos tradicionales Mayor demanda de servicios financieros inclusivos

Los análisis señalan que nuevos bancos y la industria Fintech adopten esta iniciativa, lo que dará lugar a la aparición de nuevos productos y servicios financieros innovadores.

Auge de las criptomonedas

Las criptomonedas también están ganando popularidad en Latinoamérica, ya que 46% de las personas bancarizadas de la región están dispuestos a hacer pagos con bitcoin.

“Las empresas de criptoactivos están evolucionando gradualmente hasta convertirse en proveedores integrales de tecnología financiera que actúan como ventanillas únicas para inversores, consumidores y otras compañías”, indica el reporte Cryptoasset ecosystem in Latin America and the Caribbean.

Las transferencias de dinero y los servicios de procesador de pagos son las actividades que más se llevan a cabo a través de pagos en criptoactivos. En 2024 se estima que el número de usuarios aumente considerablemente, así como las empresas que las adoptan en sus procesos financieros.

Atención a las pequeñas y medianas empresas

La integración de modelos de negocio Fintech puede ofrecer varios beneficios para las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica, entre los que se incluyen:

Modernización tecnológica: Pueden ayudar a las empresas a modernizar sus procesos y sistemas financieros, lo que puede mejorar su eficiencia y competitividad.

Mayor acceso a servicios financieros: Pueden ofrecer soluciones de pagos electrónicos, gestión de finanzas personales y empresariales, transferencias y remesas, entre otros servicios.

Optimización de procesos: Las fintech pueden ayudar a optimizar sus procesos financieros, lo que puede mejorar su eficiencia y reducir costos.

Mayor flexibilidad: Las fintech pueden ofrecer soluciones financieras más flexibles y personalizadas que las ofrecidas por los bancos tradicionales, lo que puede adaptarse mejor a las necesidades de las empresas.

Bajo este contexto, Mario Aranda aseguró que su organización es un gran aliado para pequeñas y medianas empresas en Colombia y Latinoamérica, con diferentes modelos de servicios se podrían optimizar ecosistemas financieros acordes a cada una de las ellas.

“Los clientes objetivos de Ionix se encuentran en: la banca, empresas de seguros, organizaciones del sector retail y en general entidades con transaccionalidad alta y gran volumen de usuarios, donde la cantidad de transacciones hace que requieran de muchos aspectos de seguridad y que tengan necesidad de acceso a data relacionados con la conciliación o medición de riesgo en temas de open banking".

Se espera que en 2024 las Fintech se centren en atender las necesidades de las PyMes y que estas empresas dedicadas a las soluciones financieras lancen nuevos desarrollos adaptados a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, como préstamos, seguros y servicios de gestión financiera.

Regulación, un tema pendiente

La regulación Fintech en América Latina se encuentra en un proceso de evolución. En los últimos años, los gobiernos de la región han tomado medidas para crear un marco regulatorio que promueva la innovación financiera y proteja a los consumidores. Tomando en cuenta estos factores:

Protección de los consumidores

Promoción de la innovación

Equidad

Algunos países, como Brasil y México, han promulgado leyes específicas para regular las actividades Fintech. Otros, como Colombia y Argentina, han adoptado un enfoque más pragmático, incorporando las actividades Fintech en las regulaciones existentes. Además, debido al boom del sector, se espera que otras naciones se sumen a la regulación de estas empresas.

Las Fintech tienen un papel importante que desempeñar en el desarrollo de la economía latinoamericana. En 2024, se prevé que el sector siga creciendo a un ritmo acelerado, impulsado por una serie de tendencias, como el crecimiento de los pagos digitales, el desarrollo de la banca abierta, el auge de las criptomonedas y la atención a las PyMes.

Estas son las tendencias que marcarás las Fintech en Latinoamérica. Es un momento oportuno de evolución tecnológica, en la que Colombia es un excelente escenario para su desarrollo y destaca particularmente el capital humano de nuestro país.

“Colombia cuenta con gente amable, apasionada y con un poder de innovación que no solo sorprende, sino que también nos llena de expectativa en la evolución de nuestro equipo en el país, y como centro de operación para algunos de los servicios de nuestra empresa a nivel regional. Concluyó Mario Aranda.