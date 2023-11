El aniversario 111 del Deportivo Cali: leyendas, mitos y sus grandes nombres

Por: Carmelo Antonio Rodríguz Payares |

noviembre 28, 2023

La historia de mi cariño por el Deportivo Cali data del día martes 28 de noviembre de 1978, cuando en su calidad de sub campeón del rentado colombiano – el campeón fue el Junior de Barranquilla – llegó a la final de aquella Copa Libertadores, que al decir de los conocedores del balompié es el torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudaméricana de Fútbol, y aquella sería la edición número 19 y la primera vez que un equipo colombiano llegaba a las instancias finales.-

Yo venía influido por las imágenes televisadas del Mundial que se había jugado en Argentina en el mes de junio de aquel año, cuando el anfitrión se alzó con la Copa que sería la primera de las tres que hoy se dibujan como estrellas en su camiseta, al vencer a Holanda 3 a 1, conocido como la “Naranja mecánica”, en donde como dato curioso formaban en sus líneas los hermanos Willy y René van de Kerkhof, compañeros en el medio campo del gran Johan Neesken, pero todavía rondaba en la mente de sus seguidores el que fue considerado su máximo exponente y figura del Mundial de 1974 jugado en Alemania, Hendrik Johannes Cruijff, o mejor, Johan Cruiff, quien en represalia por la situación política de Argentina liderada por una dictadura de chafarotes militares, tomó la decisión de no asistir.-

Según los datos que logré recoger para celebrar el aniversario 111 del Club Vallecaucano que hoy atraviesa por una crisis que en todo caso no es tan grave como la ocurrida el nefasto sábado 10 de marzo de 1956, cuando la Dimayor determinó su salida del campeonato en una votación de 7 a 1, razón por la cual lo llevó a su liquidación, hasta cuando en 1959 llegó un grupo liderado por Alex Gorayeb Gorayeb, un filipino que vino como mandado por Dios a recuperar la ficha del equipo, lo mismo que a sanear las finanzas de la institución y a organizarlo en su aspecto deportivo.-

Entonces me veo en la primera fila de aquel pretil que daba al frente de la caseta de la Acción Comunal de Bijao, cuya administración tuvo la buena idea de emparapetar como pudo las cuatro bocinas que servían para comunicar las buenas y las malas noticias locales, y fue cuando escuchamos una señal de radio que transmitió lo que acontecía a miles de kilómetros de El Bagre, para enterarnos de la suerte corrida por el equipo verdiblanco que se la jugó toda en el estadio La Bombonera frente a 50 mil espectadores en el gran Buenos Aires.-A pesar de que el onceno fue goleado 4 a 0 por el Boca Juniors, que de esta forma revalidó el título obtenido en la edición anterior y de esta manera consagrarse por segunda vez campeón del torneo, siendo este el primero en hacerlo de manera invicta, supe que mis afectos estaban por los lados del Cali porque era la primera vez que un equipo de los nuestros iba a plantarle cara en su propio patio a tan relumbrantes figuras.- Ese resultado le sirvió de paso a los argentinos para jugar la Copa Intercontinental de Clubes ante el Liverpool de Inglaterra ¿les suena?; sin embargo, ante la negativa del club inglés de viajar a Argentina —debido, a que por aquel entonces se encontraba bajo una dictadura cívico-militar​— y la imposibilidad de hallar fechas con el común acuerdo de ambos equipos, esa copa nunca se jugó.-

Un dato y más ahora cuando muchos se ufanan de seguir a un tal rey de copas, les recuerdo que un jugador, de nombre Francisco Sá, defensor y referente del cuadro campeón, alcanzó en aquella edición su sexta consagración en el certamen —había sido parte del plantel que se coronó en 1977, y había logrado además el tetracampeonato con el Independiente de Avellaneda entre 1972 y 1975—, estableciendo un récord que hasta la actualidad no ha podido ser batido por otro futbolista.- Otro más, por si quedan dudas: En una de las fases, el Peñarol de Uruguay le anotó 7 goles a Huracán que se quedó en ceros, y todos ellos llevaron el sello de Fernando Morena, que todavía es un record díficil de superar.- Pues ese Peñarol no pudo con el Cali que lo derrotó 2 a 0 en una fecha memorable: 16 de julio de 1978, dia de la santa Patrona.-

De manera que así como uno encuentra en un bello rostro, en unos ojos soñadores, en una respingada nariz, en unos bien delineados labios y en una cabellera de una mujer la que ha de ser para toda la vida, tomé la sabia decisión de hacerme seguidor del Deportivo Cali, porque en el fondo se trataba del primero al que tendrían que seguir su hazaña, porque fue el que abrió la trocha y pavimentó el camino para que otros oncenos colombianos pudieran años después, pero muchísimos años después y sin conocer la historia, alcanzar semejante logro.-

Aquel martes el equipo formó así: Pedro Antonio Zape Jordán en la portería; William Ospina, Miguelito Escobar, Henry “La mosca” Caicedo y Heriberto Correa en la defensa; César Arce Valverde, Ángel Landucci y Rafael Otero, en el medio campo y arriba en la delantera estaban Ángel María Torres, Néstor Scotta y Alberto de Jesús “El Tigre” Benítez.- Recuerdo bien que esa foto salió en las páginas interiores, a todo color, en el semanario deportivo Nuevo Estadio de Manizales, que llegaba a El Bagre vía aérea, y lo pegué en la pared de madera de la sala con tanto orgullo como la vanidad me lo permitió.-

Para llegar hoy a sus 111 años de historia y de 45 años de su primera participación en el fútbol continental, así como de tener en su estantería los 12 títulos que hoy ostenta, es decir, 10 de Liga, 1 Copa Colombia y 1 Superliga, la “Amenaza verde”, como también se le llama al cuadro de Cali, tuvieron que pasar por las duras y las maduras que en este espacio haré lo posible por relatar y de paso decirle una vez más a Sebastián y a María José, las razones que me llevaron a seguir al verde, pero no al de ellos, sino a otro cuya unión ha sido como decía el grande poeta Antonio Machado: “Ni contigo ni sin ti, mis males tienen remedio; contigo porque me matas, y sin ti porque yo me muero”.-

Y las razones abundan.- Es el equipo más antiguo de Colombia y el único equipo colombiano con estadio propio, el Estadio Deportivo Cali, el más grande del país.- En su época amateur consiguió 8 campeonatos departamentales. Fue miembro fundador del fútbol profesional del país, participando en todas sus temporadas en la primera división, categoría de la cual nunca ha descendido y de la que únicamente estuvo ausente en tres oportunidades, como ya se explicó renglones atrás.- Por si fuera poco ocupa la segunda posición en la tabla histórica de la primera división y el puesto 102 en la Clasificación Mundial de Clubes de la IFFHS, ocupando el 4° lugar entre los clubes colombianos en el ranking.- Fue catalogado en el 2014 como el 15.º equipo más valioso de América por la revista Forbes, siendo el único equipo colombiano en aparecer en la exclusiva lista, para repetir de nuevo como único equipo colombiano en la lista en 2016, ocupando el puesto 36, y en 2017 en el puesto 25.- Se le reconoce como el único equipo que funciona como asociación, siendo el club propiedad exclusivamente de sus socios.-

La historia del Deportivo Cali inicia con los hermanos Nazario, Juan Pablo y Fidel Lalinde Caldas, hijos del segundo matrimonio de Fidel Lalinde Gaviria con Julia Elisa Caldas, parienta del científico y prócer de la independencia, Francisco José de Caldas, quienes fueron enviados a Inglaterra para realizar sus estudios, país en el que vivirían por más de cinco años.- Fue en aquel país donde los hermanos Lalinde Caldas descubrieron el fútbol, luego de observar a equipos como el Aston Villa y el Arsenal y a su regreso a Santiago de Cali, los hermanos difundieron las ideas del balompié, así como los atuendos a usar para esta nueva disciplina.-

A ellos se le unieron luego Alfonso Giraldo Pineda, Enrique Cucalón y Rafael Gonzáles Rebolledo, quienes hacían intensos debates y discutían todo sobre el fútbol en la Plaza de la Constitución, hoy Plaza de Caycedo, hasta que el sábado 23 de noviembre de 1912, en casa de Rafael Rebolledo, en compañía de los hermanos Lalinde Caldas, Alfonso Pineda y Enrique Cucalón, a los que luego se unirían Gustavo Franco Caicedo, Raúl Ayala (quien trajo el primer balón de fútbol oficial a Cali), Genaro Otero Vásquez, José Dolores Solano, Ernesto Correa, Pablo Marulanda, Normy Corey, Tomás Villaquirán y Alfonso Martínez Velasco, se establecieron las bases constitucionales del Cali Football Club y su primer técnico fue el español Francisco Belaviso.- ​

​El primer partido en la historia del profesionalismo del Cali se disputó en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, contra el local Junior y allí conoció la derrota al caer 2-0, según dice la historia.- Una semana más tarde, el 22 de agosto en el estadio Pascual Guerrero se enfrentaron el Cali y el Deportes Caldas, encuentro que finalizaría igualado a dos goles, y entonces se marca el primer gol en la historia profesional del equipo, anotado por Ricardo «El Tanque» Ruiz, mientras que el segundo tanto lo anotó Guillermo Arias.- En la siguiente fecha el conjunto verdiblanco visitó a Millonarios en El Campín de Bogotá, partido en el que caería 3-2.- Y como dice la frase “derrota tras derrota” hasta el triunfo, este ocurrió en la cuarta fecha, el 5 de septiembre ante Atlético Municipal, que luego se llamaría Atlético Nacional, 4-1, con anotaciones de Moisés Emilio Reuens, Ricardo «El Tanque» Ruiz, Julio «Shinola» Aragón y nuevamente de Ricardo Ruiz.- ​Ese año el Cali terminaría en el puesto 8 con 16 puntos, 11 menos que el campeón Santa Fe.-

¿Y cuando alcanzó su primera estrella como campeón del fútbol colombiano? Ya se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir: Eso fue en el año de gracia de 1965, el 12 de diciembre, para ser más preciso, siendo director técnico el argentino Francisco Villegas y estaba formado entre otros por Jorge Ramírez Gallego, Mario Sanclemente, Óscar Ferreira, Iroldo Rodríguez, Ricardo Pegnoti, Óscar López, Bernardo Valencia e Isidro Olmos. Se coronó ganando un partido en Cúcuta y dio la vuelta en el Pascual Guerrero enfrentando a nadie menos que a su rival de patio, el América de Cali.- Este resultado le permitió al Deportivo Cali representar a Colombia en la Copa de Clubes de Campeones de 1968, la que después sería llamada Copa Libertadores de América.- Por supuesto que sería la primera vez que el equipo participaría en esta copa,​ pues cuando ganó el primer título en 1965 sucedió el cisma del fútbol colombiano, lo que no permitió su participación ese año.-

Es lógico suponer que a lo largo de estos años el equipo nos ha regalado a sus seguidores muchos triunfos, derrotas y malos entendidos, pero eso pasa con las horas como cuando fui a modo de peregrinaje a la ciudad de Cali y no pude con la tentación de hacer una ronda por el estadio Pascual Guerrero y buscar en la radio local a uno de los narradores que más he admirado por su don de gentes y por su implacable buen sentido del humor.- Se trata de Benjamín Cuello Henríquez, un cataquero mamador de gallo y mejor persona a quien le he escuchado cantar y describir los mejores goles con el fondo de la canción “Pachito Eché”, cuya historia merece otra crónica, porque de un día para otro se convirtió en el himno de la institución.-

De sus figuras, las que más llegan a mi memoria son las del gran arquero Pedro Antonio Zape Jordán, de cuyas anécdotas admirables y su seriedad en el arco solo queda la vez que le recordaron al suplente que mientras Zape estuviera en la custodia de la portería, era muy difícil que llegara otro a ese puesto.- El gran Miguelito Escobar, el maestro Jairo Arboleda, el Tigre Benítez, Ángel María Torres y un gran y largo etcétera.-

Pero antes de ponerle punto final a estos desordenados recuerdos, debo hacer uso de la corta memoria para compartir este feliz aniversario con algunos amigos y paisanos que compartimos el cariño por el equipo azucarero, y si quedan otros sin mencionar, no me echen la culpa a mi, echénle la culpa a ella: José Luis Bello Ríos, José Luis Santiz, Jorge Eliecer Benítez (el perro), Justo Elías Benítez, Jairo Rodríguez Leyton, Dagoberto Mina, José Antonio Cerpa Quiroz, Dilo Antonio Paz Arriaga, Nazario Emilio Montoya Restrepo, José Ángel Herrera Tovar y otros más que hoy deben estar con los ánimos arriba para ver si el equipo logra vencer los obstáculos y regresar por la senda ganadora y estar, sin tanto musengue ni trabalenguas, dentro de los grandes en la Liga del Fútbol de nuestro país.- Eso era todo.-