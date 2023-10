El pueblito cerca a Bogotá donde puede comer las mejores arepas Boyacenses. Hasta tienen festival

.Publicidad.

Ventaquemada es un municipio colombiano ubicado en la Provincia del Centro, en el departamento de Boyacá. Está situado sobre la Troncal Central del Norte, a unos 29 km de la ciudad de Tunja. Sus condiciones topográficas, sumadas a situaciones climáticas favorables, han permitido una economía movida en torno al cultivo de papa, un producto del que viven cerca de 2800 agricultores locales, quienes además producen leche y hortalizas. Conozca este bello lugar y su Festival de la Arepa.

La belleza, riqueza histórica y cultural de este pueblo es perfecta para escaparse un fin de semana y visitarlo. Representada en construcciones como la casa histórica de Ventaquemada, declarada monumento nacional en 1967, o las estaciones del ferrocarril como las de Albarracín, Páez, Viejo y Ventaquemada, también declarados monumentos nacionales en 1996, son sólo dos ejemplos de los muchos espacios el municipio pone a disposición de sus turistas.

Sin embargo, el atractivo turístico número uno es su Festival de la Arepa y este año se llevará a cabo el próximo sábado 14 y domingo 15 de octubre de 2023. Las arepas de Ventaquemada representan tanto a Colombia que estuvieron cerca de figurar en el Libro Guinness de los Récords por elaborar la "Arepa más grande del mundo", la cual midió 7 metros y 4 centímetros de diámetro.

Si se anima a ir a este bello pueblo y probar sus famosas y ricas arepas esta será la programación del evento:

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

08:00 am De Romería, Arepas y Parranda X Festival de la Arepa.

09:00 am El Festival Sabe a Música Presentación Banda Infantil Escuela de Formación Nuevo Colon.

09:30 am Apertura Oficial X Festival de la Arepa.

10:00 am I Festival Nacional de Danzas en pareja DANZA – DOS Parque principal.

12:30 m Festival Departamental de Bandas Marciales – 10 años de Festival.

01:00 pm Apertura de Concursos: Arepa innovadora Torre más alta de arepas A Moler Maíz Arepa Multiforme

03:00 pm Presentación artística “Yo Me Llamo Jessy Uribe”

04:30 pm Ruana Fashion “Tiendas Ada”

05:00 pm Presentación Compañía Folclórica de Aguas Calientes – México

06:30 pm Presentación Musical Son de la Tribu – Grupo Parrandero y Carranguero.

07:00 pm Concierto Musical Agrupación EL CLUB DE LOS VECINOS y DJ en vivo.

01:00 am Cierre del Evento.

DOMINGO 15 DE OCTUBRE

09:00 am Segundo Ciclo paseo BiciArepa

09:30 am MasterChef Aida Morales Invitada: Canal RCN Famosos Comiendo Arepa - Julián Pinilla “El chico de la Ruana

10:00 am Show Artístico y Cultural Artistas Locales.

11:00 am Concurso desgrane de Mazorca.

12:00 m El Festival de Colores y Sabores FESTIAREPA.

01:00 pm Festi – Bailando – Desfile de Carrozas, Comparsas, Carros Antiguos y clásicos.

03:00 pm Presentación de show artístico y musical con la agrupación SALPICÓN y el mejor humorista Oscar Ivan Castaño.

05:00 pm Concurso Comelón de Arepas.

06:00 pm Cielo de Colores y que Viva el Festival “Video Mapping – Homenaje al X Festival de la Arepa, Show pirotécnico

07:00 pm Fiesta Musical con orquesta internacional ACAPELA LA SONORA Y Dj en Vivo 01:00 am Cierre del evento.

