Estocada a la carrera de Boris Johnson: los diputados lo sancionan por ´partygate´

Por abrumadora mayoría (354-7) se aprobó el informe que señala que el ex primer ministro mintió

Otra estocada a la carrera política del ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. El Parlamento apoyó el informe en el que se detalla que “mintió” deliberadamente las fiestas que se celebraron en su despacho durante la cuarentena dictada durante la pandemia del Covid-19.

El golpe fue contundente. La decisión se tomó con 354 votos a favor y siete en contra, determinando así que Johnson incurrió en desacato a la Cámara.

Con esta acción, los legisladores de Reino dejan un mensaje claro: nadie está por encima de las normas. Una perspectiva que surgió en el discurso de la ex jefa de Gobierno, Theresa May. “Es importante mostrar al público que no hay una regla para ellos y otra para nosotros”, afirmó en medio de un debate que duró unas cinco horas.

Por su parte, la líder de la Cámara de los Comunes, la conservadora —al igual que Johnson— Penny Mordaunt, manifestó que lo debatido “importa” porque subraya la "integridad" de las instituciones. "Esto tiene consecuencias en el mundo real para la responsabilidad de los miembros del Parlamento entre sí y con los miembros del público a los que representan", puntualizó.

En el intercambio hubo opiniones encontradas. Algunos legisladores afines a Johnson lo defendieron de las acusaciones, mientras que otros alzaron sus voces de rechazo contra el ex primer ministro.

Por otro lado, una ausencia que se hizo notar fue la del actual jefe del 10 de Downing Street, Rishi Sunak. A pesar de que su portavoz defendió su vacío alegando problemas de agenda, agencias de prensa, como AP, aseguran que se quiso mantener alejado, por temor a que su presencia disgustara a los defensores de Johnson en su partido.

Renuncia anticipada y sanciones

Al leer una copia anticipada al documento oficial, Johnson renunció al Parlamento. El documento oficial no se hizo público hasta la semana pasada. En sus páginas se aseguraba que el ex primer ministro había mentido cuando, en varias ocasiones, aseguró que se habían seguido todos los protocolos de confinamiento en sus oficinas durante la pandemia.

Como castigo, el resumen de la investigación recomendó que se le retirara el pase que le daba a Johnson acceso permanente al Parlamento. También pidió que se le suspendiera por 90 días de la Cámara de los Comunes —un requerimiento que no se pudo cumplir dada la renuncia del ex primer ministro—. Sin embargo, los castigos no impiden que Johnson se vuelva a postular para formar parte del Legislativo británico.

Johnson fue uno de los primeros ministros más polémicos de las últimas décadas. Ocupó la jefatura de Gobierno desde el año 2019 hasta el mes de septiembre de 2022.

Tal vez su regreso a los pasillos políticos no sea tan brillante como pensó. En sus últimas palabras en el Parlamento, antes de apartarse del cargo, prometió volver con las palabras de una famosa película de Hollywood: “Hasta la vista, baby”.

