Esto fue lo que le ofrecieron a Beto Arango por estar en La Casa de los Famosos ¿fue mucho?

Hace poco se conoció el nombre del último eliminado de La Casa de los Famosos. Se trata del actor Beto Arango, quien ha hecho parte de dos proyectos recientes del Canal RCN. Durante su estancia, el hombre llegó a estar envuelto en algunos choques; eso sí, siempre demostró ser una persona conciliadora y muy tranquila, que luchó hasta el final para seguir en el programa. Ahora se despide de esta etapa, pero con su salida, reveló varios detalles de su estadía y cómo fue que ingresó al programa. De igual forma, comentó por qué fue que nominó a Karen Sevillano. Esto fue lo que nos contó Beto Arango, y las sorpresas que se vienen para él.

Esto le ofrecieron a Beto Arango para estar en La Casa de los Famosos

No es un secreto que para estar en este tipo de programas, sus participantes deben recibir algún estímulo. Según reveló Beto Arango, último eliminado de La Casa de los Famosos, para él estar ahí, le ofrecieron visibilidad. Claro, el hacer parte de un reality que ven tantas personas, da posibilidades de que alguien se interese en él o ella para algún trabajo. Sin embargo, esto no fue lo único que le dieron al actor, hermano de Julián Arango. Además de la oportunidad de estar vigente, participar en el reality también iba a ayudarlo con otros aspectos alejados de la televisión. Eso sí, haber aceptado el reto, no fue nada fácil.

De igual manera, compartió que el tema de la edad, no le jugó una mala pasada dentro del programa. Claro que en muchas ocasiones la forma en la que referían a él, le hacían saber que su edad influía. Ahora bien, respecto a la nominación de Karen Sevillano, fue muy claro. Lo qué pasó con Omar Murillo, para él fue una de las razones para ponerla en peligro. La reacción que tuvo la creadora de contenido, no le gustó ni cinco a Beto Arango. Él cree que ese tipo de personas son una especie de "líder malo, nocivo... tóxico". Es por eso que no perdió la oportunidad de sentenciar.

Finalmente, el actor nos contó cuáles son algunos de los proyectos que vienen para él de ahora en adelante. Al parecer son varios los proyectos en los que quieren al último eliminado de La Casa de los famosos. Él seguirá dedicado a su comedia e incluso arrancará con un proyecto de comida vegana. Si quiere ver la entrevista completa, puede verla a continuación.

