Esto es lo que vale quedarse una noche en el lujoso hotel de Maleja y Tatán Mejía

.Publicidad.

Tatan Mejía y Maleja Restrepo se han convertido en una pareja muy querida por los colombianos. Su relación se remonta al primer reality en el que ambos participaron, La isla de los famosos. Desde entonces, ambos han construído una relación muy linda y que muchos admiran. Además, no se puede dejar de lado el éxito que ha tenido cada uno en los diferentes contextos en los que se encuentran. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan proyectos juntos. En redes sociales es normal verlos colaborar juntos, aunque hay algo mucho más allá. Estamos hablando del Hotel de Tatán Mejía y Maleja Restrepo.

Tamagua Paradise, el hotel de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, esto es lo que vale

Si bien ambos son muy exitosos en sus propios campos de acción, al juntarse lo que la pareja hace, es único. Todo esto les ha permitido cumplir sueños e iniciar proyectos en pareja. Un claro ejemplo de esto es Tamagua, el hotel de Tatán Mejía y Maleja Restrepo. Este lugar, no está ubicado en cualquier parte de Colombia, nada de eso. Al mejor estilo de la pareja, se encuentra en un lugar paradisiaco del país. Este EcoHotel está ubicado a las orillas del hermoso Río La Miel. Este paisaje está situado entre La Dorada y Norcasia. Quienes han conocido este lugar, saben lo hermoso que es y las exclusivas vistas que se tiene aquí.

..Publicidad..

|Le puede interesar Los dos días de la semana en que podrá comprar los vuelos muy baratos para sus vacaciones en 2024

...Publicidad...

Aunque en un principio fue un lugar de vacaciones para ellos, decidieron darle vida a Tamagua Paradise. Claro que al ser un EcoHotel de ellos, tiene algunas variaciones y puede que no sea para todo el mundo. Y es que, en parte, el ideal de este proyecto es conectar a sus visitantes con la naturaleza. Es por eso que no encontrarán puertas ni ventanas. Lo anterior no quiere decir que no haya más que solo eso. En el chalet del Hotel de Tatán Mejía y Maleja Restrepo encontraremos: cocina equipada, zona de hamacas, juegos de mesa, zona wifi y mucho más. Un lugar con una pinta de ser inolvidable y de marcar a sus visitantes.

....Publicidad....

Este EcoHotel está ubicado a tan solo 45 minutos de La Dorada y ahora es bueno hablar de sus precios. El precio de una noche para adultos es de $300 mil y para niños $200 mil, ambos con desayuno incluido. Finalmente ofrecen un plan de $450 mil para máximo 5 personas para hacer todo un recorrido natural.

Vea también: