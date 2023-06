Esto es lo que debe pagar si no renovó su licencia en las fechas establecidas, no tendrá que pagar multa

.Publicidad.

El pasado 20 de junio, muchas personas estuvieron corriendo y todo fue un caos debido a que se vencía la fecha para poder renovar la licencia de conducción. Y es que, este documento es sumamente importante y vital para todo conductor y que en dado caso de no tenerlo, se arriesgan a diferentes sanciones que se convierten en todo un martirio para el conductor. Sin embargo, no todos son malas noticias y al parecer a las personas que no lograron renovar sus licencias, aún tendrían una opción más para poder hacerlo y lo mejor de todo es que no tendrían que hacer más pagos que los que ya están estipulados. Y es que, esta noticia fue dada por el mismo Ministerio de Transporte y se convierte en todo un alivio para aquellos que aún no hayan realizado el trámite.

¿Qué debe hacer si no renovó su licencia en la fecha límite?

Según informó el Ministerio de Transporte por medio de su Twitter, solo fueron renovadas poco más de un millón de licencias de conducción, y aún faltarían por renovar 3 millones más. Una cifra realmente alarmante, teniendo en cuenta que el plazo para renovar la licencia fue hasta el pasado 20 de junio. Ahora bien, además de esto, el Ministerio informó que las personas que no hayan realizado el trámite y sean sorprendidas sin ella, serán sancionados con comparendos y la inmovilización del vehículo.

#RenuevaYaTuLicencia Se han renovado cerca de 916 mil licencias, faltan por renovar más de 3 millones, el 77% de las licencias que faltan por renovar son A1 – A2, el 23% B1 – B2 – B3 y el 1% son C1 – C2 – C3. pic.twitter.com/cHbBN2IZ6F — MinTransporte (@MinTransporteCo) June 22, 2023

Sin embargo, también dieron la buena noticia, asegurando que "Pese a que se venció el plazo conocido para renovar el documento, los conductores aún pueden realizar el trámite.". Así que por el momento, todavía hay oportunidad para renovar la licencia, en caso de que no haya podido hacerlo en los plazos establecidos y lo mejor del caso es que podrá hacerlo sin tener alguna multa. Eso sí, vale la pena aclarar que si el conductor tiene comparendos previos, tendrá que realizar el pago de estos y seguir con el debido proceso.

Se incrementará el control en los corredores viales del país. Pese a que se venció el plazo conocido para renovar el documento, los conductores aún pueden realizar el trámite. — MinTransporte (@MinTransporteCo) June 22, 2023

¿Cuáles son los pasos para renovar la licencia?

Directamente en la página del Ministerio de Transporte, se encuentra un página donde podremos encontrar gran información referente a todo este proceso. En cuanto a la renovación de la licencia, estos son los pasos que encontramos allí:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), consultando en el siguiente link Contar con el documento de identidad original. Acercarse a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), para pagar los derechos del trámite y realizarse el examen físico, mental y de coordinación motriz. Este debe ser aprobado Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito, lo cual puede validar en la página web del SIMIT Acercarse al organismo de tránsito de su ciudad para renovar la licencia de conducción, pagando los valores estipulados para el trámite.

Recuerde que la información anterior, la puede encontrar directamente en la página del Ministerio del Transporte, además, podrá resolver otras dudas respecto al tema de renovar la licencia. Aproveche que aún está a tiempo para hacer el proceso y no maneje si su licencia está vencida ya que, los controles en los diferentes corredores viales de Colombia aumentarán.

