Estás fueron las celebridades que no alcanzaron a llegar a 2024: algunas son de no creer

.Publicidad.

El año 2023 fue bastante movido y fundamental en la historia del mundo, pasaron todo tipo de cosas, noticias históricas y otras inesperadas. Pero lo que marcó a muchos fueron las muertes de aquellos personajes que en su rubro dejaron huella y se ganaron el corazón de miles de fanáticos. Aquí le contamos cuáles fueron los personajes que más llamaron la atención tras su lamentable deceso.

- Lisa Marie Presley, cantante estadounidense, que también destacó como actriz y compositora hija de Elvis Presley.

..Publicidad..

-Tina Turner, Anna Mae Bullock conocida como Tina Turner, fue una cantante suiza, de origen estadounidense muy famosa apodada como la "Reina del rock & roll".

...Publicidad...

- Sinead O’Connor, fue una cantante y música irlandesa. Su álbum de estudio debut, The Lion and the Cobra tuvo éxito internacional. También por su defensa del feminismo, la comunidad LGBT, y crítica de la Iglesia católica.

....Publicidad....

- Fernando Botero, maestro del arte colombiano, pintor y escultor caracterizado por sus obras sobre los ‘gordos’, fue un éxito mundial y vendió miles de millones.

- Paco Rabanne, fue un diseñador de moda franco-español conocido por sus creaciones textiles y por sus perfumes. Su marca es una de las más prestigiosas del mundo.

- Matthew Perry, fue un actor y escritor estadounidense-canadiense. Es recordado por haber interpretado al personaje de Chandler Bing, en la serie Friends.

- Angus Cloud, fue un actor estadounidense. Es recordado por haber interpretado al personaje de Fezco, en la serie Euphoria.

- David Crosby, recordado por haber formado parte de bandas como “The Byrds” y “Crosby, Stills & Nash”, David Crosby, era una leyenda del folk-rock.

- Xavier López Rodríguez, conocido como Chabelo, fue un actor, comediante y presentador de televisión mexicoestadounidense. Su programa más famoso fue "En Familia Con Chabelo", mismo que se transmitió durante cuarenta y ocho años.

- Lisandro Meza, fue un cantante, compositor y músico colombiano, conocido con los apodos: El Macho de América, El Rey sin corona y El Sabanero Mayo. Con varias canciones insignias de las navidades de su país como ‘los sabanales’, ‘el hijo de tuta’, ‘festival de guararé’, entre otras.

| Ver también: La colombiana que se volvió una dura exportando rosas a Dubai