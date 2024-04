¿Estamos traqueteando?

Por: Nerio Luis Mejia |

abril 16, 2024

El polvorín que ha levantado la suspensión del Cese Bilateral al Fuego en tres departamentos del país (Cauca, Nariño y Valle del Cauca), entre el gobierno de Gustavo Petro y el llamado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc (EMC), no solo se desenfundaron los fusiles, también desde la plataforma x, se dispara a todas las direcciones, el primero en hacerlo fue el presidente de la república quien aseguro, que alias Iván Mordisco, comandante del EMC, no era un revolucionario, si no que utilizaba el legado de Marulanda Vélez, para traquetear, lo que suscito un contraataque de Mordisco, quien afirma que Petro hoy lo tildaba de Traqueto, pero que no decía lo mismo cuando ellos lo apoyaban en campaña.

La polémica sigue encendía, como lo están las regiones donde hacen presencia los hombres de las disidencias que muerden con todas sus fuerzas la repuestas del gobierno quien de manera ingenua ha creído en una paz total, con un grupo criminal que usa los diálogos de paz para fortalecerse militarmente y controlar todas las economías en sus áreas de influencias, tanto legales como las ilegales.

Hasta el momento de la pelea, desatada a mordiscos, entre Petro y las disidencias de las Farc, me vine a dar cuenta que el presidente, no es tan inteligente como muchos aseguran que es.

El estado mediante la implementación del dialogo y sin la utilización de las fuerzas legitimas del orden, jamás podrá lograr una paz total, es importante tener en cuenta las exigencias que hacen los grupos armados, las cuales están lejos de alcanzar por distintas razones, la primera de ella, es la destinación de las grandes de sumas de dineros que implica no solo el desarrollo de las regiones, también se debe superar las ventajas que ofrecen las economías ilícitas a los grupos alzados en armas, ante las que ofrece el estado.

Sería bueno analizar las utilidades que le generan los proyectos productivos a los firmantes de la paz VS los laboratorios de cocaína, las válvulas ilegales que instalan a lo largo del oleoducto y posteriormente convierten en gasolina artesanal, los impuestos sobre el comercio, las extorsiones a los contratista de obras públicas en zonas de injerencias de los grupos criminales, el secuestro, en fin estamos lejos de ver a un Iván Mordisco que se desplaza en camioneta de alta gama, con un nutrido anillo de seguridad, sembrando plátano o de vigilante en una alcaldía.

Gustavo Petro, debe diferenciar los levantamientos en armas a mediados del siglo XX, donde la revolución cubana, la sandinista y el apoyo económico y armamentisco que destinaba la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en aquellos países donde se producían esta clase de alzamientos, más las figuras emblemáticas de grandes exponentes de las ideas alrededores del comunismo, frente a la de los actuales traquetos, que lo único que saben es de controlar las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y demás economías asociadas al crimen.

Si hay cosas que deben tener en cuenta desde los presidentes de juntas de acción comunal, hasta los presidentes de la república, es que con traquetos no se debe hacer ninguna clase de tratos para lograr sus objetivos, si no me creen pregunten a los que hicieron tratos con Salvatore Mancuso, para llegar a los grandes cargos de la nación y que con su regreso al país, después de sentirse traicionado viene con la mente más lucida para cantar a voz alta, los nombres de las personas que junto a él traquetearon, ahhh pero si eres de derecha, esperemos la captura de Iván Mordisco, para que pueda cantar en que apoyó al actual gobierno y así poder demostrar que a la hora de traquetear, no importa de qué lado de la balanza te encuentres.