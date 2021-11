¿Es el final de la época dorada de la Selección?

.Publicidad.

Así como sucedió a inicios del siglo, cuando el Pibe, Freddy Rincón y Asprilla ya no tuvieron nada que dar a la selección y sus reemplazos no entregaron más que decepciones durante 16 años, así está sucediendo ahora mismo con la selección de Falcao, James, Quintero y Cuadrado.

De ese equipo que enamoró en el mundial del 2014 con su juego de toque y su capacidad goleadora, ya solamente quedan los rezagos; y ningún jugador, a excepción de Luis Diaz, ha logrado cautivar como cautivaron ellos de la mano de José Nestor Pekerman.

Ya era sabido que el recambio iba a ser difícil, incluso para clasificar al mundial del 2018 se tuvo que sufrir más de la cuenta. Pero se esperaba que esa generación dorada, que empezó su camino ganando un suramericano en 2005 y a la que se le fueron sumando estrellas como James Rodriguez, nos dieran una felicidad mayor que la de clasificar a un mundial.

Ahora, a puertas de terminarse la clasificatoria para Qatar 2022, el sueño de ver a la selección por tercera vez consecutiva en la cita orbital parece lejano, y no porque ya no hayan opciones, se ve lejano por el juego que está mostrando Colombia y la ansiedad que partido tras partido se está comiendo vivos a los jugadores.

Duván solo marca en Europa, Muriel se ve pesado en la cancha y Cuellar es un nerviosismo absoluto en mitad de cancha. Davinson ya no es el mismo que el que jugó en Nacional y los que se salvan son Luis Diaz, y por ahi Mina que le mete berraquera al juego. La figura de James ya no infunde ese temor que infundía antes, la capacidad goleadora del tigre Falcao ya no es la misma que la de antes, y los desbordes de Cuadrado ya no son tan punzantes como antes.

Al parecer va a tocar volver a meterse en la cabeza que la selección ya no es una selección de élite y vivir de los recuerdos, como se hizo hace 20 años, porque los jugadores que estaban llamados a reemplazar a los grandes de la selección, no están dando la talla para nada.

