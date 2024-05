Entre la naturaleza y la música

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Pedro Ruiz se refugia en las costumbres del pasado, como en esta exposición

Pedro Ruiz es todo un personaje. Es más divertido cuando se atreve a serlo. Tiene un humor poco convencional, pero cree en la creación como un todo. Es su verbo y su historia. Crear es la manera de respirar de un artista cualquiera. El que hace un florero, el jardinero, el ebanista, el joyero, el cocinero. Todos podemos serlo de una manera inclusive. Y en su bondad lo he visto invitar a sus amigos a participar con él en muchas de sus aventuras. En unas acierta en otras no como lo son en esta última exposición que se inauguró hace pocos días en la Galería Beatriz Esguerra. Se trata de obras 2 bordadas que realmente demeritan su trabajo. Hace que la versatilidad de un realismo se convierta en un pretexto infantil.

Desplazamirentos

Pedro como siempre, no quiere conocer la palabra moda por eso se ahora se ha instalado en el mundo de las flores de su “Botánica Personal” donde revisa el mundo de las flores, los bosques, el cause sinuoso de esos ríos amarillos. Acá también recoge a sus embarcaciones que llevan la incomprensión desgarrada de los sentimientos del que ha sido expulsado de su mundo y que lleva remando en la soledad y su imaginación. Los desterrados de la violencia van cargando su mundo imaginario por eso no se trata de las enormes maletas, bultos o enceres. Se llevan la vida y la naturaleza. Por eso podemos hablar de lo sagrado como situaciones cotidianas.

Rosa de los vientos

Son de actos cargados de un contenido especial que tratan de marcar la barrera de las condiciones humanas que, al ser transgredidas, corren peligro. Y por eso Pedro Ruiz se refugia en las costumbres del pasado como lo realiza en esta exposición la presencia de una hamaca metafísica que cuelga del cielo y donde hace homenaje a los Indígenas Coguis donde es importante el lugar de reposo. El derecho a descansar mientras se observa la naturaleza. Derecho al ocio. La hamaca es otro lugar de su mundo pictórico.

Love is in the air

La exposición es una pequeña retrospectiva que recoge cuadros del 2009. Aparecen las avionetas de fumigación donde el piloto canta Love is in the air en inglés mientras mata cultivos y gente. Ahora en las flores propone varias canciones donde la principal es Flowers de Miely Cyrus. Como DJ que también propone 50 canciones donde se encuentran: El vals de las flores de Strauss, Fiori de Chernóbil de Mr Rain, Fiori Bianchi per te de Salvatore Andamo, Dos gardenias de Buena Vista Social Club, Amapola de Zu, Un beso y una flor de Seguridad Social, La vie en rose de Loius Armstrong, No te pido flores de Fanny Lu, Rosas de la Oreja de Van Gogh.

Como si fuera una minirretrospectiva, también se encuentran las pequeñas sillas con aladas con plumas o ave auxiliar que representa al vuelo del chamánico donde se puede ver la seguridad geográfica que permite la garantía de permanecer en el mundo de los hombres.