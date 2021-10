Entre el embuste y la superchería

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Un embuste es el que la “circular roja” no llegó a tiempo y por ende al gobierno mexicano no le quedó alternativa diferente de devolver a Granda a Colombia. Foto: Twitter

Es inexplicable, por no decir insólito, cómo a los perspicaces autores de los Acuerdos de Paz -que lograron convertir un entendimiendo local con unos sediciosos en un Tratado Internacional- no lograron que esa superchería denominada Justica Especial para la Paz, JEP, tuviera alcances internacionales. Se menciona el tema de los alcances internacionales en relación al bochornoso incidente en el Aeropuerto de México en la que el exjefe de la antigua guerrilla de las Farc, Rodrigo Granda, fue detenido. Granda había viajado a la capital mexicana como invitado por el Partido del Trabajo (PT) para asistir al seminario internacional 'Los Partidos y una nueva sociedad'. Comunes, el partido de las Farc, argumenta que tenían todas las autorizaciones de la JEP para que Granda saliera del país. Pero por ignorancia o prepotencia, lo que estos saltimbanquis no entendieron es que la JEP puede autorizar las salidas, más no las entradas a los países donde sí persiguen a los criminales.

Según la prensa, la detención de Granda, fue por una circular roja de Interpol emitida por Paraguay por "secuestro, asociación criminal y homicidio doloso". Una notificación roja de Interpol es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar. No obstante esa trasparente aclaración, las Farc mienten al afirmar que fue el gobierno colombiano el que activó la circular roja en contra de Granda. El embuste es aún más notorio cuando se conoce que Migración Colombia le había advertido a Granda que había una “circular roja” en su contra.

Otro embuste es el que la “circular roja” no llegó a tiempo y por ende al gobierno mexicano no le quedó alternativa diferente de devolver a Granda a Colombia. El sartal de mentiras que se ha tejido alrededor de esa notificación no pareciera tener límites. La “circular roja” de Interpol, fue emitida hace un tiempo por el gobierno paraguayo. Que el gobierno mexicano olímpicamente se lave las manos afirmando que la solicitud de los paraguayos no llegó a tiempo es otro paseo. Para el gobierno de Paraguay, la antigua guerrilla de las Farc estuvo involucrada en el secuestro de la ciudadana Cecilia Cubas, una empresaria de 31 años, hija del expresidente de ese país Raúl Cubas Grau y la exsenadora Mirta Gusinky. La mujer fue asesinada por sus captores. Según informes de prensa, “El cuerpo de la empresaria fue hallado en una fosa en febrero de 2005 durante un allanamiento en la ciudad de Ñemby. Los análisis forenses determinaron que fue torturada y enterrada aún con vida por sus captores, quienes la mantuvieron secuestrada por cerca de cinco meses. Este secuestro conmocionó a la opinión pública paraguaya. No solo por lo aberrante y por tratarse de la hija de un exmandatario sino por las revelaciones de que las Farc asesoraron al grupo de secuestradores, encabezado por Osmar Martínez.”

Que los que narcoterroristas tengan claridad: la impunidad la gozan es en Colombia. Las posibilidades de desplazarse a países diferentes de Cuba, Irán, Rusia y Corea del Norte, son casi inexistentes.

Apostilla: Una alta funcionaria ha afirmado al diario El Mundo de Madrid que “…no lo puedo ver, pero huele como un pedo gigante.” Se debe aclarar que la funcionaria se refiere es al volcán en la isla de La Palma en las Canarias, y no al “Pacto Histórico” en Colombia.