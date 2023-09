Ellos son los artistas colombianos con los mejores discos según la revista Rolling Stones 

.Publicidad.

La revista Rolling Stone es un medio especializado en música y cultura, lleva más de 50 años escribiendo sobre estos temas, por ello se considera una autoridad. Recientemente, dio a conocer su selección de los discos latinoamericanos de rock más grandes de toda la historia, entre los seleccionados hay propuestas musicales de Argentina, Brasil, Chile y México, entre los que se destacan los que serían los mejores álbumes colombianos, en total son 6.

Entre los primeros puestos se hizo lugar una banda que ha permeado la historia del rock en Colombia, aterciopelados se llevó el tercer lugar con el disco ‘La pipa de la paz’, es el tercer álbum de estudio de la banda, se publicó en 1996 en formato CD y fue el último disco de la agrupación que se distribuyó en Vinilo.

En el puesto 26, se posicionó el samario Carlos vives con su disco ‘El rock de mi pueblo’, mientras que la posición 36 está la banda de rock progresivo Banda nueva con su disco La gran feria, considerado como una joya del género y que hoy por hoy es uno de los discos más caros y atesorados entre los fanáticos del vinilo.

Uno de los álbumes más queridos por los fanáticos del paisa juanes ‘Un día normal’ se llevó la posición número 42, este fue lanzado en el 2002 bajo la producción del propio cantante y del argentino Gustavo Santaolalla. Este contiene una de las canciones más reconocidas del artista ‘A Dios le pido’, así como ‘Mala gente’ y’ Fotografía’, esta última con Nelly Furtado.

Otros de los artistas colombianos que lograron un lugar en la importante lista fueron; la banda Genesis y Diamante eléctrico.

Aquí la lista completa:

50. Los Shakers, La Conferencia Secreta Del Toto’s Bar (1968) / Uruguay

49. Diamante Eléctrico, Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (2021) / Colombia

48. La Revolución de Emiliano Zapata, Revolución de Emiliano Zapata (1971) / México

47. Los Jaivas, Alturas De Macchu Picchu (1981) / Chile

46. Los Van Van, Los Van Van (1974) / Cuba

45. Los Bunkers, Vida De Perros (2005) / Chile

44. Génesis, Génesis (1974) / Colombia

43. Raul Seixas, Krig-ha Bandolo! (1973) / Brasil

42. Juanes, Un Día Normal (2002) / Colombia

41. Rita Lee & Tutti Frutti, Fruto Proibido (1975) / Brasil

40.Zoé, Memo Rex Commander (2006) / México

39. Puya, Fundamental (1999) / Puerto Rico

38. Traffic Sound, Virgin (1969) / Perú

37. El Gran Silencio, Chúntaros Radio Poder’(2001) / México

36. Banda Nueva, La Gran Feria (1973) / Colombia

35. Él Mató a un Policía Motorizado, La Síntesis O’Konor (2017) / Argentina

34. Os Paralamas do Sucesso, Selvagem? (1986) / Brasil

33. No Te Va Gustar, Este Fuerte Viento Que Sopla (2002) / Uruguay

32. Los Tres, Fome (1997) / Chile

31. Eduardo Mateo, Mateo Solo Bien Se Lame (1972) / Uruguay

30. Santa Sabina, Santa Sabina (1992) / México

29. Los Hermanos, Ventura (2003) / Brasil

28. Mon Laferte, Vol. 1 (2015) / Chile

27. Totem, Totem (1973) / Uruguay

26. Carlos Vives, El Rock de mi Pueblo (2004) / Colombia

25. Molotov, ¿Dónde Jugarán Las Niñas? (1997) / México

24. Andrés Calamaro, El Salmón (2000) / Argentina

23. Los Prisioneros, Corazones’(1990) / Chile

22. Fito Páez, El Amor Después Del Amor (1992) / Fito Páez

21. Tribalistas, Tribalistas (2002) / Brasil

20. Moris, Treinta Minutos de Vida (1970) / Argentina

19. Roberto Carlos, Em Ritmo de Aventura (1967) / Brasil

18. Sumo, Llegando los Monos (1986) / Argentina

17. Karnak, Karnak (1995) / Brasil

16. Soda Stereo, Canción Animal (1990) / Argentina

15. Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz’(2015) / México

14. Los Amigos Invisibles, The New Sound of the Venezuelan Gozadera’(1998) / Venezuela

13. Pescado Rabioso, Artaud (1973) / Argentina

12. Caifanes, El Silencio (1992) / México

11. Santana, Abraxas (1970) / México

10. Julieta Venegas, Bueninvento (2000) / México

9. Charly García, Clics Modernos (1983) / Argentina

8. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, El Circo (1991) / México

7. Babasónicos, Jessico (2001) / Argentina

6. Os Mutantes, Os Mutantes (1968) / Brasil

5. Los Fabulosos Cadillacs, Fabulosos Calavera (1997) / Argentina

4. Milton Nascimento, Clube da Esquina (1972) / Brasil

3. Aterciopelados, La Pipa de la Paz (1996) / Colombia

2. Gustavo Cerati, Bocanada (1999) / Argentina

1. Café Tacvba, Ré (1994) / México