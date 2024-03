El títere Galán: su ADN, el metro y su política

Por: Edgar Uruburu |

marzo 26, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos, es un caso complejo para llegar a un análisis real de lo que acontece con la dirigencia política de Colombia, su encausamiento, sus alianzas, la manipulación y el descaro con el cual logran convencer a los votantes para llegar al poder.

Luis Carlos Galán crea en 1979 el Nuevo Liberalismo debido a su inconformidad con la forma en que el liberalismo venía ejerciendo su poder político desde hacía muchos años, en los que habían estado en el poder Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay. Con una renovación en los ideales para crear un nuevo país enarbola las banderas de este nuevo partido, que, aunque para muchos no era lo mejor, si hubiera podido llegar a cambiar el rumbo del país. Esto lo llevó a la tumba.

..Publicidad..

Carlos Fernando Galán, su hijo menor, enarbola las banderas del Nuevo Liberalismo para ganar la Alcaldía de Bogotá con un falso pensamiento de los reales ideales de su padre. Nunca antes había mostrado al Nuevo Liberalismo pues estuvo vinculado a Cambio Radical, del cual fue su máximo dirigente y que incluso, hay investigaciones que muestran cómo en ese periodo fue cuando más corrupción hubo dentro de ese partido.

...Publicidad...

Es decir, es un lobo con cara de oveja. Además, que desde un comienzo también se ha conocido quienes lo apoyaron: su madrina y padrino políticos, Claudia López y Enrique Peñalosa. Aquí se nota que el ADN no es factor clave en la formación y pensamiento político de una persona.

....Publicidad....

Galán engaña a sus electores, ingenuos por creer que es el Nuevo Liberalismo, que no existe como partido con fuerza sino más de nombre. Fue una pantalla para engaña bobos que creyeron y tal vez siguen creyendo en que es el modelo de su padre. Simplemente porque no hacen análisis reales y no se dan cuenta que al igual que otros, tiene una gran ventaja, tener a los grandes Medios de su lado.

El 8 de marzo, día Internacional de la mujer les mandó el Esmad a las mujeres indefensas que celebraban su día en la Capital. Extrañamente se fue la luz en la Plaza de Bolívar y sus cercanías y luego los agentes disiparon a las marchantes con gases lacrimógenos (así digan que no) y todas las acciones acostumbradas para aterrorizar a marchantes. El incidente quedó en el olvido porque ya es uno de los consentidos no del Nuevo Liberalismo sino de la vieja y amañada política colombiana.

Propuesta de Petro para metro mixto

El pasado 17 de marzo el presidente Petro, en alocución televisada, presentó la propuesta de Metro Mixto con estudios realizados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) y en la cual plantea CAMBIOS IMPORTANTES para disminuir los costos económicos, ambientales y sociales para la capital de la República. El discurso del presidente estuvo muy bien explicado, como siempre documentado a pesar de no tener papeles para estar leyendo sino de memoria (característica de un estadista). https://www.rtvcnoticias.com/propuesta-petro-metro-mixto-bogota

Pero pronto el alcalde títere respondió al primer mandatario con argumentos de inviabilidad y argumentando que la SCI es meramente académica. En alguna parte de su respuesta, al hablar de que se seguirá adelante y se entregará en el 2026 titubea. https://www.youtube.com/watch?v=FcRT0ijmB2M .Es precisamente porque no va a ser realidad el funcionamiento operacional como tal, sino otra cosa. Es el mismo procedimiento de su padrino Peñalosa (e dueño de las cementeras que se beneficiaran con el costo de la construcción elevada en cemento (talvez le prometieron un porcentaje por mantener el proyecto elevado). En la foto de la portada está el panfleto de cuando el magnate de las cementeras desmanteló todos los estudios del Metro subterráneo dejadas por el antecesor alcalde Gustavo Petro (sin importarle los dineros pagados por ellos) y en el cual muestran que Bogotá tendría Metro para 2022.

Pero es increíble como la gente le sigue creyendo a estos ladrones de cuello blanco, que los han manipulado y engañado y siguen haciéndolo. Es absurdo cómo en los comentarios hay mucha gente que trata mal al presidente sin argumentos. Hablan con palabras despectivas y absurdas, que demuestran la ignorancia que tienen y que escriben sin investigar, sin hacer análisis y verificar todo el proceso y costos que ha tenido el PROYECTO DEL METRO desde cuando fue lanzado.

Son personas que no se dan cuenta que, durante todo ese tiempo, debido a los cambios y retrasos son miles, sino millones de habitantes, comerciantes y propietarios de predios quienes más han perdido a costa del enriquecimiento de unos pocos. Además, ni siquiera piensan en algo tan fundamental para todos los habitantes capitalinos como es el impacto ambiental y de protección que se alcanza con un Metro subterráneo. La salud y la seguridad de la gente está mucho más en riesgo con el Metro elevado; pero aquellos mismos que algún día sufrirán las funestas consecuencias son quienes se burlan, atacan y denigran la propuesta de Petro.

Más risible es que en el panfleto informativo dice que el Metro capitalino tendrá una velocidad de 44 kilómetros por hora, mientras el Metro de Buenos aires fue inaugurado en 1913, es decir en diciembre pasado cumplió 110 años y es subterráneo, con una velocidad entre 60 y 75 Km/hora https://es.wikipedia.org/wiki/Subte_de_Buenos_Aires y la gente aquí defendiendo a los corruptos que han mantenido a la ciudadanía hipnotizada y sumida en la ignorancia. Desde cuando Enrique Peñalosa y Claudia López, la nefasta ex alcaldesa, han engañado desde 2017 a los habitantes de Bogotá, muchos de ellos siguen creyéndoles y defendiéndolos y no debería ser así. Su lucha y pelea debería ser por defender los Derechos que les corresponden para tener una movilidad mejor, justa y saludable.

De inmediato el presidente Petro respondió al Alcalde de los incautos. Quien de tener un pensamiento más moderado y ecuánime hubiese podido reunirse con el presidente para analizar conjuntamente los pros y contras de la propuesta presidencial. https://www.larepublica.co/economia/presidente-petro-respondio-al-alcalde-galan-en-medio-de-la-discusion-del-metro-mixto-3824241

Al final se ve que Carlos Fernando Galán es una persona totalmente diferente a su padre, por conveniencia o porque su ADN es de otra clase. No piensa en la gente y en el progreso de la ciudad y del país, sino en su beneficio económico y político. Como escribí en una nota anterior Los hijos de los mártires no son ni la sombra de sus padres; quienes irónicamente, fueron asesinados, presuntamente, por aquellos que pertenecen a los partidos con los cuales hoy ellos están aliados y trabajan mancomunadamente. https://www.las2orillas.co/y-ahora-los-hijos-de-los-martires-los-galan-y-los-lara/. Señor Carlos Fernando Galán tome un poco de consciencia y reflexione en los proyectos y los ideales de su padre. Si en realidad quiere hacerle un verdadero homenaje a uno de los grandes hombres de la política colombiana cambie las banderas de la mediocridad, autoritarismo y engaño por las banderas de la paz, el progresismo y la lucha por el pueblo. Piense en que el padre que lo engendró se sentirá orgulloso de que su hijo si está del lado de los justos y no de los corruptos.