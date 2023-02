´El Tiempo´: un periódico de y para su dueño

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

A modo de ejemplo, y para ilustrar la actividad "periodística" del diario El Tiempo en estas épocas, me permito transcribir algunos titulares y afirmaciones aparecidos en la edición dominical impresa del pasado 19 de febrero.

En la primera página:

"Corcho es una ministra ideologizada y no escucha" sostiene Roy Barreras

-Publicidad.-

"César Gaviria advierte sobre una reforma pensional al estilo Argentina". "Llegaron a la insolvencia".

En las páginas 1.2 y 1.3.

"Sistema de salud: luces y sombras de una transformación". "Podrían afectar seriamente los progresos de tres décadas".

Publicidad.

"Con dudas sobre el trámite de la ley se inició el debate". "El gobierno insiste en que es ordinaria y en congreso algunos dicen que es estatutaria".

En la página 6.

"La propuesta de reforma agitó el recuerdo de la crisis del Seguro Social".

En la página 1.10.

"Las advertencias del expresidente Gaviria sobre la reforma pensional".

En la página 1.11.

"¿Se intensificarán las marchas en contra y a favor de Petro?"

En la página 1.12.

"Los pendientes del proyecto para el sometimiento de bandas".

En la página 1.13.

"Los cuatro embajadores del gobierno Petro que están en la mira de la justicia".

En las páginas editoriales: El Editorial "El proyecto que reforma la salud no puede ser aprobado tal y como fue radicado".

Germán Vargas Lleras "La estatización de la salud". Mauricio Vargas ¿Habrá Congreso? "Muchos congresistas bajo escrutinio, para saber si dan la pelea al proyecto de salud o si se venden".

María Isabel Rueda recoge las apreciaciones de Eduardo Pizarro León Gómez quien señala que, la "Paz Total, es un proyecto improvisado y está pésimamente diseñado". Sergio Clavijo en "La Hora Nona de Colombia", "Colombia está asediada por unas erradas propuestas en salud (Petro impulsando una cuasinacionalización), en pensiones (monopolio estatal para hacerse con su caja, pero asumiendo unos insostenibles costos fiscales), y en infraestructura (alterando concesiones viales y el propio metro de Bogotá)". Thierry Ways " Salud en reversa".

Néstor Humberto Martínez Petro vs. Gaviria " es inexplicable que,..,, se desmonten las comisiones de regulación, para intervenir los precios de los servicios públicos".

Pag 1.24.

Germán Arce, presidente del Consejo Gremial, "Tenemos que incluir en la discusión (de la reforma laboral) a quienes no tienen un empleo formal y no caer en la trampa de una discusión de derechos sindicales, porque el 60% de los colombianos no son empleados".

Todos los titulares y el contenido de ellos, de manera reiterativa, apuntan a señalar la inconformidad con el gobierno del presidente Gustavo Petro y con sus propuestas de Paz Total y reformas sociales.

Todos los columnistas e informes "periodísticos" son vinculados a las élites neoliberales y se derraman en prosa, para oponerse al gobierno.

Con la sola excepción de una entrevista al alto comisionado de paz Danilo Rueda, ningún espacio para alguien que pudiera explicar las reformas o declaraciones de los ministerios involucrados en las reformas, especialmente la de la salud.

Es decir, ningún ánimo periodístico por contrastar visiones y versiones sobre los aspectos polémicos y controversiales de las acciones del gobierno y sus propuestas de reformas sociales.

Es una diatriba interesada de un periódico que hace mucho tiempo abandonó sus idearios liberales para convertirse, en un "informador" acomodado de las noticias para defender y salvaguardar a su dueño y mayor inversionista, el poderoso empresario del gran capital financiero nacional, dueño del grupo Aval, el nonagenario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Recordemos que el pasado 7 de julio de 2022, antes de que se posesionara Gustavo Petro, en la inauguración del tramo de la vía al Llano, Chirajara-Fundadores, acompañando al presidente Iván Duque, el señor Sarmiento Angulo sostuvo, que "aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo, no señor".

Está afirmación, entrañaba de manera adelantada, lo que el poder económico y en particular el que él representa, iría a ser su comportamiento día a día frente al gobierno del cambio.

Todo ello explica la actuación del diario y el papel que juega en estos momentos de la vida nacional.

Ello corresponde a lo que los grandes conglomerados económicos vienen haciendo desde la mitad del siglo pasado, apoderándose de los esfuerzos de muchos periodistas y empresas periodísticas, para convertirlas en sus empresas "informativas". En más de una oportunidad lo alertó nuestro insigne premio nobel de Literatura que honró su profesión periodística alejado de los atractivos lisonjeros de los grandes poderes económicos.

Lo más grave es, que todo esto se repite a diario en los grandes medios informativos escritos, radiales y televisivos. ¡Todos contra Petro!

Posdata: que las redes sociales sean la expresión de la otra Colombia, la de los ciudadanos de a pie.

Twitter: fabioariascut