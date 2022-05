El secreto de Rodolfo Hernández que lo volvió multimillonario

.Publicidad.

Al ingeniero, como le gusta que lo llamen, no le gusta cargar plata en los bolsillos. En su billetera no anda con más de $ 100 mil en efectivo porque dice que no tiene la necesidad de gastar ni un tinto; a donde llega le regalan todo y lo que necesita se lo ponen en la mano. Todos los que corren a su lado le rinden pleitesía y lo tratan como a un rey.

Al candidato presidencial nacido en Piedecuestas, Santander, hace 77 años, tampoco le gustan los bancos, porque sabe que pagar intereses no es un buen negocio. No le gusta gastar de más, ni mucho menos endeudarse. No es tacaño pero tampoco botaratas. En palabras suyas tiene plata “porque no le gusta hacer negocios pendejos”, así construyó su imperio. Rodolfo Hernández es uno de los hombres más poderosos de su departamento: dice tener una fortuna que supera los 400 mil millones de pesos.

Se hizo ingeniero civil en la Universidad Nacional de Bogotá en 1970 y desde ese momento se dedicó a levantar vivienda para estratos bajos. Dos años después de graduado fundó una constructora junto a dos amigos: Guillermo Gómez Serrano y Abelardo Serrano Otero, con la que terminó quedándose como único dueño, después de la muerte de uno de sus socios y la enfermedad del otro: HG Constructores se convirtió en su mina de oro.

La construcción de casas en Barranquilla, Villavicencio, y Bucaramanga le dio a Rodolfo Hernández un buen capital. Pero no todo fue color de rosa. Llegó un momento en su vida en que tenía alrededor de 1500 casas sin vender y le debía a los bancos, que por aquella época le respaldaban varias de las inversiones que tenía. No había capital.

Para salvar su negocio se inventó una estrategia que llamó Plan 100, que le permitía a las familias de escasos recursos, sus clientes primarios, comprar las casas que él construía en cien cuotas mensuales, las cuales le pagaban directamente a él. Su constructora les financiaba a los compradores sin la intervención de algún banco. El interés que los clientes le pagaban al banco lo recibía Hernández y su constructora.

Comenzó a vender con esa estrategia y a los tres años pagó las cuotas iniciales y las cuotas mensuales de las 1.500 casas, pagó toda la deuda y se quedó con las hipotecas. Así fue como se volvió multimillonario, sacando del juego a los bancos. Ese día se volvió rico.

Rodolfo Hernández también ha dicho que toda su fortuna la tiene repartida 70% en tierras y el 30% restante en la próspera financiación que hace de las casas que construye y vende. ël y su esposa, Socorro Oliveros, una diseñadora de interiores nacida en Bucaramanga quién maneja la riendas del hogar y de la constructora y quien, según su esposo, sabe muy bien dónde y qué tierra comprar para engordar o para construir. El negociar con lotes es otro de los negocios más rentables de los Hernández Oliveros, la millonaria familia santandereana que quiere gobernar el país desde la comodidad de su finca en Bucaramanga y no desde el Palacio de Nariño.

Para esta campaña no ha necesitado, a diferencia de los demás candidatos, pedir plata prestada para financiar sus aspiraciones políticas y las de otros. En 2011 financió la campaña ganadora del político liberal Luis Francisco Bohórquez a la alcaldía de Bucaramanga y en 2015, luego de distanciarse de Bohórquez, quien fue detenido por corrupto, financió su propia campaña a la misma alcaldía, que también ganó y que lo convirtió en político popular en Colombia debido a sus muchas polémicas, la más sonada, la cachetada que le dio en 2017 al concejal John Claro, por la que lo destituyeron tres meses. Ahora está financiando en gran parte su campaña presidencial.

