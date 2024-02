El poderoso mensaje de '313', el nuevo video de Residente

Por: Laura Victoria Lesmes Velasco |

febrero 26, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

¿Podemos tener conciencia de la vida sino tenemos conciencia de la muerte?

La muerte está viva en todo y todo el tiempo, y esto, que por su naturaleza debería ser hermoso, se ha convertido durante hace mucho tiempo atrás, en un hecho violento, cruel y deshumanizado.

Perdemos vidas todos los días.

Mujeres que no vuelven a casa

Palestinas y Palestinos,

Niños y niñas en Palestina

Campesinos y campesinos

Liderezas y líderes sociales

Emigrantes

Negras, negros, prietas, mulatos

Indígenas

Travestis, trans, gays, lesbianas

Personas no binarias

Mujeres que no superaron el cáncer de útero a causa del VPH

Personas en situación de adicción a las drogas

Personas, niños y niñas en situación de calle

Personas, niños y niñas con diagnóstico de salud mental, o sin ese diagnóstico y en esa realidad

Personas, niños y niñas con hambre

"Y me pregunto... ¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos?, dice Residente en sus redes sociales indicando que pospondría el lanzamiento de su álbum debido al genocidio de Palestina.

En estos días lanza el que es uno de los temas de su nuevo álbum. 313, es en honor a su amiga Valentina, una violinista que falleció tras lanzarse de un acantilado en el Mar Mediterráneo.

La canción se llama 313 porque es un número que empezó a aparecer repetidamente en la vida de René y que no pudo dejar de ignorar su relación con la muerte de su amiga. 313 la hora de la última llamada que tuvieron, 313 la hora del último mensaje de voz que ella le envío, en hoteles, en las calles, 313, como una señal.

No puedo evitar pensar en esa palabra, señal.

Mi mamá me dice que los seres de luz, nos dan señales en este plano terrenal para poder guiar nuestra vida a los propósitos sagrados a los que estamos llamadas. Que al principio es difícil verlas y entenderlas, pero que si atendemos, si soltamos los egos, si habitamos la compasión en nuestros corazones, empezaremos a verlas y escucharlas.

¿No son suficientes señales las muertes que hay ya para empezar a priorizar la vida?

¿Cuántos suicidios son necesarios para entender la señal de atender la salud mental en el mundo?

¿Un genocidio no es una señal clara de que hemos perdido todo el sentido de la vida?

Yo creo, cómo Residente, que la muerte está viva y que debemos estar a la altura de esa hermosa verdad viviendo cada instante en plenitud.

"Y no quiero que se acabe" dice René en 313, y no, no quiero que se acabe más la vida, no quiero que acaben más vidas fuera del estado natural de la existencia, no quiero que se acaben más sueños arrebatados violenta y autoritariamente.

"Eres tanto que no cabes" se repite en el coro de la canción una y otra vez, "eres tanto que no cabes" canta con contundencia y dulzura Silvia Pérez Cruz, mientras suena de fondo un violín que toca la hermana de Valentina, que también es violinista como lo era ella.

Yo me largo a llorar y pienso en el asesinato de mi padre, en que el amor que le tengo no me cabe en la piel, se me desborda, me hace ebullición y se me derrama, es tanto que no cabe.

También pienso en el consuelo de esa frase, una aliciente para creer que él es un ser tan hermoso que no cabe en este mundo.

Por último, me quiero referir a la parte final del vídeo, donde conforme va desapareciendo Penélope Cruz, que quiero pensar es quien personifica a Valentina en el video, va desapareciendo René mientras corre hacia ella. Sí, yo también creo que por más que sigamos aquí, morimos junto con las vidas que nos despoja el sistema, las vidas que nos arrancan la indiferencia y la violencia.

No estamos completamente vivos y vivas mientras sigamos permitiendo tantas muertes.