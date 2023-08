El plan para destruir a Nairo Quintana

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Nairo Quintana ha sido y será por muchos años el único indígena en haber ganado el Giro de Italia y la Vuelta a España. Es el único latinoamericano en ser dos veces subcampeón del Tour de Francia. Entre los años 2012 y 2017 Nairo fue de lejos el mejor escalador del mundo, era el capo indiscutible de su equipo, el Movistar y el que le plantaba cara al monstruo Chris Froome. Ese año obtuvo su último podio en una gran vuelta, en el Giro de Italia, cuando en la última etapa Tom Dumolin lo bajó. Desde entonces entró en conflicto con su equipo y en dos años, a pesar de seguir siendo el único de los telefónicos en ganar una etapa en el Tour, le hicieron la vida imposible.

De un momento a otro y a pesar de ese palmarés Nairo se volvió un indeseable. Ninguno de los equipos grandes lo querían. Era una cuestión de racismo. Al menos dentro de Movistar lo era. Recayó en un equipo de segunda división, el Arkea, que él con sus actuaciones galácticas lo subió a la primera categoría del ciclismo. Su mejor logro fue su caída. En el 2022 un renovado Nairo se enfrentó al nuevo ciclismo, el de Pogacar, Vingegaard, los nuevos extraterrestres. En muchas etapas peleó de frente, a pesar de no tener equipo ni la carrocería física de los gigantes eslovenos y daneses. Quedó sexto pero un análisis posterior entregó la verdad: por un dolor de espalda Nairo había tomado Tramadol, una sustancia que, si bien no es dopante, está prohibida por la UCI.

Toda esa mierda que se había acumulado en torno a él, esa mala energía, se desbordó con esa decisión. El Arkea le dio la espalda, lo despidió y el dueño del equipo salió hablando mal de él. Nairo siempre tuvo una mentalidad superior y a él no lo iban a arrinconar por su color de piel. En el Tour de L’Avenir que ganó en el 2010 cuentan que se enfrentó, destornillador en mano, a los europeos que trataban de intimidarlo. Pero lo que no pudieron hacer en carretera lo hicieron fuera de ella. Existe un veto contra Nairo, ningún equipo lo quiere, ni siquiera el decadente Astana. Pero lo peor estaría por llegar.

Nairo, el que tanta gloria le ha dado a este país, el que ha criticado sin pelos en la lengua a una Federación que ha destruido a una generación de ciclistas, sufría el desplante de un novato

Según los amigos de El Leñero -hasta cuando van a permitir que los integrantes del Leñero no tenga patrocinadores, no somos serios- el profe Oscar Restrepo, Mario Sábato, Laura Lozano y Victor Hugo Peña, quienes lo entrevistaron, Nairo estaba que se corría el mundial de ciclismo, el pobre mundial de ciclismo en donde ninguno de los integrantes del equipo nacional pudo terminar. La respuesta fue el portazo en la cara. Nairo, el que tanta gloria le ha dado a este país, el que ha criticado sin pelos en la lengua a una Federación que ha destruido a una generación de ciclistas, sufría el desplante de un novato. Nunca le llegó la invitación. ¡Lo que necesitaba Nairo ese mundial! Necesitaba lucirse, hacer una buena carrera y decirle a los obtusos europeos que él sigue vigente. Pero no, otra vez destruimos a un ídolo.

Pronto a cumplir 34 años tenemos que resignarnos a ver como Nairo termina una carrera gloriosa por la puerta de atrás. Sus gestiones para conseguir un equipo en Europa han sido nulas. Lo de Nairo duele y duele mucho.