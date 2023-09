El pandebono entre los mejores amasijos del mundo. En estos tres locales de Bogotá encuentra los mejores

TasteAtlas, una reconocida guía turística especializada en comida recientemente presentó su ranking de los mejores panes en el mundo, la lista tiene 50 puestos y Colombia se llevó cuatro de ellos con algunos amasijos tradicionales del país como el pandebono, el pan de yuca, pan de queso y la almojábana.

El segundo puesto del listado lo ocupó el pandebono, el cual es un amasijo característico del Valle del Cauca, obtuvo una calificación de 4.9 sobre 5. Otro de los horneados del país que hace parte de este top 50, es el pan de yuca uno de los municipios que ha adaptado este amasijo como un emblema es Paipa en Boyacá, logró el quinto puesto con una calificación de 4.7.

Por su parte, el pan de queso recibió una calificación de 4.5 y ocupó el lugar 18. Por último, en el puesto 46 se encuentra la almojábana con una calificación de 4.4.

El primer puesto del ranking se lo llevó el pan roti canai malasio y el tercer puesto lo obtuvo el butter garlic naan indio.

