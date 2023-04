.Publicidad.

Yina Calderón no deja se ser tendencia, en los últimos días, varias veces se ha hecho tema del que hablar con el anunció de la inauguración de su ‘spa de cerveza’ con temática de los Simpson y su más reciente noticia, sobre un nuevo proyecto que emprenderá junto a sus hermanas.

A través de redes sociales, la influencer aseguró que creará un programa en el que junto a sus hermanas “van a dar lora”.

-Publicidad.-

En Instagram, red social preferida por Yina Calderón para dar sus particulares anuncios y promocionar sus canciones y trabajo como DJ. La influencer reveló que creará un podcast. “¿Va a estrenar programa?”, le preguntó un seguidor, a lo que ella contestó que: “Arda mundo porque la ‘lora’ que mis hermanas y yo vamos a dar en este podcast no se ha visto en este país”.

Vea también: La obsesión de Aída Victoria Merlano con los Rivera

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yina Calderon Ome🔵 (@yinacalderonoficialdj)

El anuncio de la influencer no cayó para nada bien y no han parado de criticarla. Cabe recordar que esta no es la primera vez que a Yina Calderón la atacan con sus proyectos. Hace un par de meses causó controversia al anunciar su reality show el cual se llamó ‘Se armó la gorda’, las protagonistas fueron mujeres de talla grande, quienes tuvieron que convivir durante algunos días. El programa que transmitía por internet, fue cancelado.

Una de las polémicas más mediáticas que ha protagonizado tuvo que ver con su música, la huilense lanzó un cover de ‘Como duele el frío’ en versión guaracha, esta canción la llevó a tener algunas discusiones con Wilfran Castillo, el autor de la letra del tema original.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)