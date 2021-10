El mito de un país violento

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Una gran cantidad de personas insiste en calificar a Colombia como un país violento, añadiendo de paso que la causa principal de la violencia son unas “elites” y “oligarquías” unificadas que jamás han dejado de utilizar la fuerza para mantener intactos sus privilegios. Finalmente hay muchos, como el expresidente Santos, que se vanaglorian de haber acabado una ‘guerra de 50 años’. Me aparto de forma radical de tan temerarias sentencias. Creo que

al ilustre historiador inglés, Malcom Deas, le sobra razón cuando afirma que “Colombia ha sido a veces un país violento”. El profesor Deas precisa que en muchas ocasiones “la violencia política no es necesariamente revolucionaria implica forzosamente una represión violenta por el Estado”. Lo de ‘guerra de 50 años’ también es una sandez porque en realidad lo que ha tenido Colombia son múltiples conflictos, varios arropados con mantas ideológicas para asegurar su futura impunidad, y casi todos ellos asociados con el narcotráfico.

Una tesis similar a le de Deas mantiene el historiador Jorge Orlando Melo. En reciente entrevista, en el marco de la Feria del Libro (en la que también participó el columnista e intelectual Hernando Gómez Buendía) el historiador colombiano asevera: “ Al escribir Historia mínima de 2017) siempre rondó una pregunta: ¿por qué hay tanta violencia en Colombia? ¿Es cierto que siempre hemos sido violentos? Y yo llegué a la conclusión, como también creo que Hernando, de que sí es un país muy violento, pero de que es una violencia que oscila hay muchos periodos en los que no hay tanta, o en los que hay menos que en otros países”. Para Melo, la violencia en las últimas décadas, “terminó generando un círculo vicioso: la guerrilla justificaba su uso de la violencia por el accionar del Estado y la desigualdad social, y más adelante los privados y los paramilitares justificaron su violencia por el accionar de la guerrilla”.

Melo tampoco come el cuento de la oligarquía única: “En Colombia no hay, a pesar de que hay una retórica en ese sentido, una oligarquía unificada, sino que hay muchas oligarquías regionales, algunas liberales y otras conservadoras, pero con mucho poder regional, y que siempre tuvieron que pactar para gobernar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esas oligarquías desarrollaron toda la economía industrial y del café y aprendieron a tranzar entre ellos en un régimen conservador, que pacta concesiones a los sectores populares”.

Ambos entrevistados, Melo y Gómez, llegaron a la conclusión parecida que la violencia política parece haber llegado a su fin en Colombia. “Al analizar la historia del conflicto colombiano, puede hacer la prospección de que ese tipo de violencia tenderá a ser residual”, dije Gómez. Melo complementó esa idea: “Eso no significa que no habrá violencia: seguirá habiendo en muchos sitios por razones de tipo social y muy localizada en los territorios, pero ya no proyectos políticos armados grandes. Eso, sin embargo, no me lleva a ser tan optimista”.

¿Por qué hay tanta gente que de manera sistemática insiste que este país es violento y manejado por una oligarquía? Creo en parte que es un discurso que le conviene a la izquierda, en especial a los tartufos de el Foro de Sao Paulo. También es un discurso acomodaticio para los izquierdistas y extranjeros que suelen “simplificar” todo evento o fenómeno, cuando en realidad lo que pretenden disfrazar están es su ignorancia. Y si hoy quitaramos de las estadísticas la violencia generada por los narcoterroristas y grupos afines, garantizo que la violencia en Colombia no es diferente de aquella de cualquier país en nuestro mismo nivel de desarrollo social y económico.