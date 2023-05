“El gran enemigo de la vida es el plástico”

.Publicidad.

El navegante Franco Ospina se ha dedicado a conocer la vida en el mar. Lleva el mar muy adentro, por sus venas circula agua salada como ocurría con su padre el inolvidable capitán Francisco Ospina Navia. Y aunque vive asombrado por la destrucción que hacen los mortales de la naturaleza, es un convencido de lo mucho que aún hay por hacer, y en esas se la pasa, en su natal Santa Marta, armando campañas, educando, apostándole sin desfallecer a salvar el planeta.

En 1993, con motivo de los 500 años de la llegada de Colón a América, Franco Ospina encabezó una expedición para darle la vuelta al mundo en un velero, siguiendo la ruta del descubridor. Sus aventuras no paran allí y éste sería sólo uno de sus desafiantes viajes. El último fue en 2021, en plena pandemia cuando en una travesía de siete semanas, desde La Guajira hasta el Golfo de Urabá lograron un gran propósito: arrebatarle el plástico al mar con la expedición Caribe respira. Recogieron 150 toneladas de plástico.

En esta conversación con Juan Manuel Ospina, no para de recrear las maravillas del mar, pero también prende las alarmas

Juan Manuel Ospina: Franco siempre está identificado con el mar, estudió Ciencias Sociales, es más de lo que ha aprendido en su vida por su familia con el capitán Ospina a la cabeza. Y recuerdo que de niño ya buceaba… Franco, hay algo que me preocupa porque la vida viene del mar y lo estamos envenenando. Tenemos al mar muy atacado por la irresponsabilidad humana.

Franco Ospina: Lo más dramático es que en los últimos 150 años, desde que empezamos a producir plástico, con todas las cosas buenas que trajo, no sabíamos nada de los problemas que traía. Es que el plástico dura cientos de miles de años para descomponerse. Así como salió el carbón, cuando esa masa de madera empezó a caer y quedó enterrada, así saldrá el plástico dentro de millones de años, será lo único que van a encontrar de nuestra civilización. El problema del plástico porque nunca supimos que hacer con él. Cuando empezamos a reciclar empezamos a ver que es muy poco lo que se puede reciclar.

El río lleva toneladas de plástico al mar, millones de toneladas. Con el agua, con el sol, ese plástico se está descomponiendo en partículas más pequeñas, creando un microplástico que termina en la cadena alimenticia y nosotros estamos siendo afectados. Hay mucho microplástico en nuestro cuerpo. Los seres humanos que consumimos peces costaneros absorbemos una tarjeta de crédito al año. Organismos muy complejos lo están absorbiendo. Muchos organismos del mar, inclusive crustáceos, tienen plástico.

Juan Manuel Ospina: ¿Los ríos que atraviesan las ciudades son entonces los mayores contaminantes de plástico del mar?

FO: El problema está relacionado con la pobreza y la educación. En la Vuelta al Mundo que hicimos observamos que en muchas desembocaduras casi siempre, donde hay pobreza y falta de educación como en Indonesia, en nuestra Costa, en Brasil, en Sudáfrica, todas estas zonas pobres y de baja educación están relacionadas con el plástico y es donde menos se recupera.

JMO: El punto es claro, hay mezcla de pobreza y falta de educación. Se vuelven dos caras de una moneda. Estos desechos que llegan a los cuerpos de agua, es básicamente porque se arroja allí o es el viento que los va arrimando.

FO: Tenemos, por ejemplo, el río Magdalena, recoge sedimento que le hace daño al mar, recoge químicos y venenos de fumigación y todo esto va a dar al mar. También tenemos ríos que son ríos de drenaje y los cogemos de basurero como el río Manzanares. Los últimos 16 km es donde está Santa Marta, hay poblaciones que apoyan un proyecto muy ambicioso que ya lo están ejecutando y que tenemos la esperanza de que se pueda adelantar algo. En el caso de Barranquilla con el Magdalena, el problema es gravísimo. Son miles de toneladas que salen en la desembocadura de Bocas de Ceniza, lo mismo en La Guajira que tiene el problema del viento y todo llega a ese mar.

JMO: Esta campaña es para retirarle el plástico a los cuerpos de agua, pero también una labor de educación.

FO: Son dos guías, las dos van de la mano. No haces nada con limpiar. La gente cree que tirando la basura al río esto va a desaparecer. Y no, todo sale con el primer aguacero al mar y el mar tiene la capacidad de desaparecer las cosas y eso es mentiras, la playa de los Cocos, después de un aguacero puede sacar varios camiones de tonelada de plástico. Eso pasa en la desembocadura de cualquier río del Atlántico que es donde están las grandes ciudades de la Costa. Algo que no pasa en el Pacífico donde no hay ciudades grandes.

JMO: Estamos hablando de la contaminación de las aguas que es visible, pero mencionas la contaminación por los venenos que se usan en la agricultura

FO: La ecuación es interminable. El hecho de sembrar y barrer los árboles, las riveras de los ríos hacen que el agua ruede más rápido y al llevarse la tierra, se lleva el sedimento. Todo es un proceso y hemos destruido hasta llegar a donde estamos, un punto de no retorno.

JMO: ¿Qué toneladas de sedimentos echamos a los ríos y van a terminar al mar? Por un lado, calzan el mar con sedimentos y le quitan a la tierra su fertilidad. Se va mucho en riqueza de la tierra y pone en riesgo a la naturaleza.

FO: El bióxido de carbono no cabe en la atmósfera. El PH del mar está cambiando. Los organismos que usen calcio para su esqueleto se van debilitando, si desaparece el calcio del ma,r desaparece la vida. Es un sinfín de ataques que se le hacen al planeta, sin mencionar lo que pasa en los nevados, en los páramos, en el Amazonas.

JMO: El agua es entonces la víctima principal

FO: Sí y seguimos utilizando en los inodoros agua limpia que se va. Y no me parece justo, hay que inventar rápido algo.

JMO: Y el problema de los corales

FO: Se están blanqueando y todo es por el calentamiento.

JMO: ¿Ves una salida, hay un camino que podamos recorrer, un nivel de consciencia mínimo?

FO: Tenemos que empezar por casa. Los grandes gobiernos, todo, desde el ser humano que sale a caminar una playa hasta los más poderosos. Es que venimos en los últimos 150 años haciéndole daño al planeta desde la Revolución Industrial.

JMO: Este es el lado feo de los desarrollos tecnológicos. La tecnología debería ayudar a resolver estos problemas que ella generó

FO: Empezar a utilizar menos el plástico de un solo uso, el plástico es maravilloso, gran invento, pero nunca nos pasó por la mente qué iba a pasar con eso.

JMO: Lo mismo que la inteligencia artificial, no sabemos el monstruo que estamos incubando ahí. El plástico fue maravilloso.

FO: La medicina, la espacial, todo eso está montado en plástico.

JMO: Pero se puede volver la amenaza a la vida del planeta porque estamos matando la vida donde empezó el mar.

FO: Y lo estamos haciendo a grandes empujones. Desde la fundación SIM Caribe estamos aliviando en lo poquito que podemos hacer, trabajando con las tortugas, peleando con el pez león, recogiendo plástico, trabajando con el millón de corales.

JMO: Y eso es fundamental. Estos son cosas que pueden hacer los gobiernos. Pero es tan chiquito lo que han hecho con respecto a la magnitud y la dinámica que tiene este problema.

F.O: Va demasiado rápido y no nos puede coger dormidos. Santa Marta y Río Manzanares es el menos grave de todos los ríos que tenemos y tiene problemas de educación, hay muchas fundaciones trabajando en el río y las fundaciones están haciendo algo. Vamos a ver si en tres años se ven resultados. El río vuelve y rompe ahora, el río está entre 0 y 2 y luego de 2 a 8 kilómetros de flujo, con aguaceros fuertes y eso arrasa todo. Todo se lo lleva. Es un río corto y si nos ponemos de acuerdo y educamos a los personajes, podemos ayudarle y salvarlo. En el río Manzanares, en la boca, hay róbalo y mucha vida. Quiere decir que es un buen síntoma que esté pasando esto, no está muerto del todo.

JMO: Ahora que está tan de moda una consciencia creciente de la fragilidad del medio ambiente y las consecuencias que nos puede traer esta crisis, ¿Sientes que hay un esbozo de consciencia ambiental?

FO: Las nuevas generaciones sí, pero hay una generación perdida entre los 30 y 60 años que no. Los niños van a hacer algo. Ellos van a hacer porque saben que su casita y su planeta es lo único que tienen.

