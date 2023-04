El cambio de Petro nada que llega al campo. ¿Qué ha pasado?

.Publicidad.

Una de las grandes promesas de campaña de Gustavo Petro fue la transformación del campo. No solo en el tema de reforma agraria y de redistribución de tierras, incluso a través de la compra de éstas a ganaderos, sino en el apoyo a los campesinos, al crédito agropecuario, a los productores pequeños y grandes, a mejorar la comercialización, en fin, políticas transformadoras de una realidad clave para Colombia. Nada de esto ha ocurrido tal como lo analiza en esta conversación, el experto Indalecio Dangond, quien hace el seguimiento del sector al centímetro y con cifras. Datos que muestran la situación crítica por la que atraviesa el agro colombiano.

Juan Manuel Ospina: Indalecio tiene alma de profesor, sabe explicar muy bien las situaciones, además ha hecho una carrera como periodista, y en segundo lugar, es fuerte en temas agrarios. Gran fortaleza, el crédito agropecuario. Una primera pregunta: venimos con trece meses de caída en la producción agropecuaria, ¿puede hablarse de recesión?

Indalecio Dangond: Es algo preocupante, en economía, cuando el PIB de un país, durante dos trimestres consecutivos son negativos, el tercer trimestre del 2023 con un PIB negativo. Creo que la próxima semana, el DANE dará un PIB negativo en el primer trimestre de 2023. Entraremos en UCI. Es el primer parangón de un indicativo de cómo va un gobierno. Es que la salud, la educación y la alimentación son los tres sectores más importantes de un Estado, hablamos de la oferta y la seguridad alimentaria de 52 millones de colombianos. Durante la última década no hemos podido sacar la cabeza por encima de los 5,5 millones de hectáreas sembradas, no hemos podido crecer la tierra para sembrar alimento, nos toca importar alimentos con un dólar altísimo y eso golpea la inflación.

JMO: Es que, en cualquier supermercado, cualquier cosa que uno compra son 80 mil pesos. ¿Acá qué está pasando? ¿Qué nos falta?

ID: Desde agosto para acá, yo he estado analizando el tema, guardaba la esperanza de que con este Gobierno íbamos a encontrar un cambio importante en la política de fomento del sector agropecuario, pero me siento, nueve meses después, desilusionado porque no he visto nada diferente a los fracasos del ayer. Esperaba que se hicieran cambios en el sector productivo, pero nada. Son programas tardíos y funcionarios que no saben ejecutar, tres elementos fatales para un sector completamente deprimido. Por eso no entramos a ningún ranking bueno latinoamericano. Todo el mundo sabe que acá las lluvias empiezan en abril y por lo tanto, las políticas públicas de subsidio deben estar listas en marzo, pero llegó abril y no tenemos nada, a la mayoría de agricultores que prepararon su tierra les tocó hacer eso con créditos por fuera de la banca que son caros. Entonces, si no producimos alimento, no hay más oferta y así es como se dispara la inflación.

JMO: Siempre he tenido la experiencia de que si hay algún sector productivo que necesita planeación en sus políticas es el sector agropecuario y no veo un derrotero de acción establecido. Recuerdo que me emocioné cuando llegó Cecilia López y dijo que había que pensar en volver a un IDEMA, pero no se hizo. Llegó el momento de la siembra, sálvese quien pueda y vamos a otro semestre de recesión. ¿Hay una falta de visión por el afán de cambiar las cosas?

ID: Ese equipo que tiene la Ministra ha estado dentro del sector agropecuario, no es un equipo que desconozca el sector. Han estado trabajando y uno no entiende porqué diseñaron políticas contrarias a las que uno esperaba que fueran a funcionar. Está mal enfocada la política. Vi una política de crédito absurda. Sacaron una política de crédito y pusieron un crédito para bajar la tasa de interés, pero sólo destinado para comunidades afro, indígenas, palenqueras y estas comunidades no son las que producen alimentos en Colombia. Es política social. Uno no puede discriminar a los productores del campo. Está más que comprobado que las políticas de crédito hay que hacerlos alrededor de los núcleos agroindustriales. Si yo saco una política de crédito para que la industria irrigue dentro de los agricultores, ayudo a la banca y a los productores, esa es la mejor forma de que la banca pueda, a través de la industria, colocar más créditos baratos.

JMO: En esa línea del Gobierno de pronto lo que podría surgir es un efecto redistributivo que no tiene impacto en el efecto productivo y regresaremos a una economía de autosubsistencia que debe estar allí complementando la política productiva y que parece que este gobierno no la considera importante, hay que redistribuir y generar riqueza, si no, repartiremos pequeños pedazos que no transforman una realidad

ID: En Colombia hay 17 mil agricultores que producen arroz. De ellos, el 80 % financia sus cultivos por fuera de la banca, el 80 % siempre cultiva en tierras arrendadas, ¿cuándo vamos a ser competitivos bajo este sistema de arrendamientos caros y de semillas caras? ¿Por qué el Gobierno no tecnifica el campo? Ayer estuve reunido con una de las compañías lácteas más poderosas del país, se financian a través de su propia industria. El gobierno debe dar capacitación. Acá hay un desenfoque de las cuatro políticas de ayuda al sector agropecuario. Mire lo que hace la Agencia de Desarrollo Rural, hace convocatorias a Alcaldes y Gobernadores, les dice que acá hay cheques de miles de millones de pesos, pero ¿a quién se le ocurre darles estos recursos a los Alcaldes en época electoral? Uno va, mira y destinan más de 150 mil millones de pesos para que 4.000 extensionistas vayan por todas las veredas del país a llevarles un curso a 150 mil productores. ¿Cómo se les ocurre? Si en cada Municipio hay una Escuela de Desarrollo Rural, ¿por qué no las dotan, las perfeccionan? Si la Agencia hubiera pensado, esos 650 mil millones rendirían diez veces más.

JMO: A mí me pone a pensar que este es un país en el que los elementos de las diferencias regionales son determinantes. Las regiones tienen características propias, ese concepto del desarrollo con enfoque territorial se nos ha disuelto. Acá necesitamos trabajar con las comunidades a partir de sus realidades. Creo que hay que mirar y aprovechar experiencias pasadas que fueron muy ricas en un proceso de desarrollo.

ID: Tú miras, política de crédito tardía y mal direccionada. En la reunión de la Comisión Nacional de Crédito se prohibió que las industrias puedan tener créditos superiores a 10 mil millones de pesos. Jodidos todos. En materia de crédito que es el tanque de oxígeno para que funcione, pero está mal enfocada. En materia de desarrollo rural, la Agencia está direccionando el tema de asistencia técnica a través de 4.000 extensionista para 3 millones de productores y les dan la plata a los Alcaldes y Gobernadores para que manejen eso con criterios políticos. Nada más miren lo de las tierras que iban a comprar. No saben cómo hacerlo. No planearon de dónde iban a obtener los recursos cuando tienen un vehículo directo para comprar las tierras que se llaman regalías.

JMO: Quisiera que este fuera un tema abierto porque es una crisis que se está desarrollando y no se vislumbra avance a corto plazo. Hay que evaluar experiencias exitosas sobre cómo se puede hacer un trabajo de desarrollo rural. Y para esto hay que tener en cuenta el territorio y las regiones porque están demostrando que no tienen ni idea de la realidad rural colombiana. El tema de la reforma agraria, tres millones de hectáreas, esto es una locura. Esto es una mentira y hay que decirlo así, por una razón, y es que es imposible de realizar. El Gobierno en eso ha sido terriblemente irresponsable.

ID: Ojalá que el Gobierno deje el ego, la prepotencia y llame a la gente del campo, que sepa de esto, de agricultura. Lo que creo es que, si se sientan a trabajar seriamente en lo que van a hacer para contener la inflación, si no lo hacen rápidamente, no quiero pensar en lo que va a pasar en el segundo semestre porque llega el fenómeno de El Niño y se van a reducir en 50 % las lluvias, se va a aumentar la temperatura, bajará la producción y el problema se va a agrandar.

Aquí la conversación completa:

