El gigantesco outlet de Facol donde puede comprar jeans, camisetas y más desde $25 mil

Si hay un gustico que puede entrar en la categoría de los culposos, pero también de los necesarios, es el de la ropa. De vez en cuando, es justo gastarse un buen dinero en remodelar el closet y, en ese objetivo, los outlets son una opción bastante buena para los colombianos. En estos lugares se pueden adquirir prendas de marcas reconocidas a precios muy asequibles y uno de los puntos insignias de estos locales es las Américas, en donde hay puntos de venta de muchas marcas. Aun así, si hay uno que da de qué hablar es el outlet de Facol, ahora OSTU, no solo por sus grandes descuentos, sino por la variedad que ofrece.

El outlet de Facol (OSTU) en las Américas

En las últimas horas, el creador de contenido conocido como "me_dicenpato" se dio a la tarea de presentar este lugar que, para los amantes de la ropa, puede ser un verdadero paraíso. En él, no solo se pueden encontrar prendas de la marca Facol, sino ropa de empresas como Patprimo, Seven Seven y más; y se pueden obtener con descuentos que van desde el 20% hasta el 70%, dependiendo del estilo. Además, una de las grandes ventajas del outlet es su imponente espacio, que logra que haya gran variedad. Entre los productos que puede encontrar hay:

Jeans con descuentos del 30% al 60%

Pantalones Patprimo con descuentos de hasta el 50%

Camisetas con descuentos de hasta el 30%

Chaquetas con descuentos de hasta el 70%

Ropa interior con descuentos de hasta el 20%

Ropa deportiva con descuentos de hasta el 30%

Además de las rebajas, en el outlet de Facol también se pueden encontrar promociones de ropa desde los 27 mil pesos y ofertas "Pague 4, lleve 5". El local está ubicado en la carrera 60 # 10 - 40, a las afueras de Outlet Centro Comercial.