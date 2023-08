El favor que le hizo Carlos Julio Ardila a Vicky Dávila sacándola de La FM

.Publicidad.

En un cruce de trinos Vicky Dávila y Juan Manuel Santos reanudaron una vieja enemistad. La periodista insistió, en la noche del 15 de agosto publicó un trino en donde aseguraba que era el expresidente era el funcionario “Colombian offical 3” que aparecía en un documento relacionado con un soborno de más de 3 millones de dólares.

Una alta fuente que conoce plenamente el acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Corficolombiana por el escándalo de sobornos de Odebrecht, me asegura que el expresidente Juan Manuel Santos es el “Colombian Official 3” que aparece mencionado en el documento… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 16, 2023 Volvía a abrirse una de las disputas entre el poder político y periodístico más sonado del país que se dio, va a hacer ocho años y que marcó la ruta profesional de la periodista.

El 8 de diciembre del 2015 Vicky Dávila, entonces directora del programa matutino La FM transmitido por RCN, fue citada al palacio de Nariño para hablar formalmente con Juan Manuel Santos. La voz de Vicky sonada cada mañana con noticias, entrevistas y comentarios editoriales. La guerrilla de las FARC y el gobierno Santos avanzaban en las negociaciones en La Habana en la búsqueda del Acuerdo de paz, un esfuerzo en el que las Fuerzas Militares eran determinantes para evitar repetir frustraciones del pasado. Vicky adelantaba investigaciones contra la Policía en cabeza del general Rodolfo Palomino y afirmaba que dentro de la institución existía un cartel de oficiales que prostituían cadetes que los ofrecían en con fotografías en un catálogo. Se hablaba de la Comunidad del Anillo.

Desesperada ante el cerco que le había montado la policía, la periodista le había pedido en diferentes ocasiones hablar a solas con el Presidente y exponerle sus temores. Santos la recibió y hablaron de manera distendida, casi informal durante tres horas. Había sido subdirector del diario El Tiempo, entonces de propiedad de su familia, cada vez que tenía un micrófono al frente

repetía como Charles Foster Kane, que él antes que un político era un periodista. Le aseguró que no había razón alguna para preocuparse, y que ordenaría la investigación correspondiente para indagar lo que estaba sucediendo. A Santos le gustaba interactuar con los medios y apersonarse de los problemas para apagar incendios con anticipación. Esta vez no seria diferente. Sin embargo las cosas no salieron bien.

Una semana después, vísperas de Navidad, Julio Sánchez Cristo, director de la W, organizó un almuerzo para reunir a periodistas amigos al que asistió el propio presidente Santos. El aura de amabilidad que reflejaba sobre la Vicky de la reunión privada en Palacio, se había evaporado. Apareció un Juan Manuel Santos empoderado, sarcástico echando pullas revestidas de humor negro, el arrogante que sabe para qué es el poder. Vicky Dávila se sintió tan humillada que tomó la decisión de levantarse de la mesa antes de que se sirviera el plato principal.

Quedó un agrio sabor. Santos se había enterado que la directora de la FM estaba trabajando en un tema que en el que se le metía al rancho: le tocaba el resorte de los gastos más personales, algo que el Presidente no soportaba. Y de allí su actitud despreciativa, castigadora . La distancia con la que la trató. La información que Vicky tenía era escandalosa. Por un capricho protocolario de la Casa de Nariño tenían previsto gastarse $ 17 millones en cajas de almendras que se emplearían para hacer atenciones a visitantes al palacio de gobierno. Vicky no se detuvo y realizó la denuncia en la FM.

La visita de superminiitra Maria Lorena Gutiérrez al jefe de Vicky Dávila

Al día siguiente la entonces superministra María Lorena Gutiérrez, de la total confianza de Santos, visitó al gran jefe de RCN, Carlos Julio Ardila, la voz cantante de la familia en los medios de comunicación y por tanto el jefe de la directora de la FM, el influyente programa radial. De manera simbólica, y como se dice, para buen entendedor pocas palabras: le llevó una caja de almendras.

Al episodio se le suma que María Lorena Gutiérrez había formado parte junto a Jorge Hernán Cárdenas, de la firma Oportunidades Estratégicas, cuya asesoría había sido clave en la investigación de las irregularidades en la Policía que a su vez el equipo de la FM estaba investigando, con el general Palomino en el centro del trabajo. Carlos Julio Ardila también quiso ser sutil y metafórico con la periodista: le entregó las almendras enviadas por el Presidente Santos. El mensaje quedaba claro. Con las pruebas sobre la mesa, Vicky Dávila ripostó con más información sobre la Comunidad del anillo. Y fue lejos. Publicó un video donde el exviceministro Carlos Ferro le hacía una propuesta sexual al agente Anyelo Palacio.

Durante tres meses los que la conocerion sabía que el golpe la había mermado. Con sus pedazos creó un espacio en Youtube llamado Sin Jefes en donde criticó la injerencia de los grandes grupos de poder en los medios tradicionales.

Vicky Dávila, con todos los poderes desde la dirección de Semana, hoy el medio de comunicación más potente digitalmente del país y con la influyente revista con más de 40 años pesando en el país, le puso nuevamente a la lupa a Juan Manuel Santos. Desde su cuenta personal publicó esta semana el trino sembrando un manto de duda sobre la relación del entonces Presidente con el escándalo de corrupción en el contrato de la ampliación de la Ruta del sol que se entregó en su gobierno.

Es de público conocimiento la relación cercana del ex Presidente con el banquero Luis Carlos Sarmiento y la investigación en Estados Unidos que revivió las coimas de Odebrecht y Corficolombiana, en cabeza del condenado Jose Elias Melo deja interrogantes abiertos que con el trino, Vicky Dávila busca responder y de paso abrir un nuevo capítulo que le quita a Santos su tranquilidad de expresidente, algo que no debe tenerlo para nada contento.