El error de Claudia Bahamón que sorprendió a más de un televidente de MasterChef

Durante la promoción de una marca de carros, la presentadora recordó la pérdida de su padre. En redes no dejan de darle palo por usar esta situación como publicidad

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Su papel como presentadora de MasterChef ha hecho que su popularidad aumenta día con día. Sin duda alguna, es una de las mujeres más talentosas en la posición que ocupa. Esto mismo le ha permitido colaborar con diferentes marcas, que suelen contratar los servicios de la mujer. Sin embargo, esto en ocasiones no sale del todo bien, como pasó recientemente. Y es que, muchos han llegado a decir que Claudia Bahamón cometió un tremendo error durante la promoción de un vehículo.

La razón por la que están atacando a Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef

Recientemente, la mujer del Huila compartió en su Instagram lo que sería publicidad para una marca de carros. Pues ahora se empezó a hacer viral las palabras que dio la mujer cuando presentó este vehículo. Con el fin de que el público al que se dirigía entendiera la calidad de este modelo, quisó recordar un momento duro de su vida. La presentadora de MasterChef recordó el momento en que su padre perdió la vida. Si bien muchos conocen este momento, todo ocurrió por causa de un microsueño mientras iba al volante. Esto hizo que perdiera el control del vehículo, lo que finalmente terminó con su vida.

Ni Peñalosa se atrevió a hacer con Volvo lo que hizo Claudia Bahamón. El engaño de los publirreportajes llevado a otro nivel. pic.twitter.com/QqLdoxI5DG — FRANCO 2️⃣6️⃣Concejo 🌻 (@HernandoFranc0) September 21, 2023

Seguidamente, la mujer comentó que si su papá hubiese manejado un carro de la marca, eso no habría ocurrido. Esto debido a las diferentes especificaciones de seguridad con las que cuentan los carros de la marca. Si bien, lo que quiso decir la mujer fue claro, esto terminó convirtiéndose en todo un caos para ella. En redes muchas personas empezaron a atacarla. Muchos aseguraron que no era algo que debía utilizar para hacerle publicidad a una marca. Aunque lo más seguro es que Claudia Bahamón no lo hiciera con un fin negativo.

La defensa de la presentadora

Tras la gran ola de críticas que recibió la huilense, decidió responderle a aquellos que le han dado palo. De manera muy tranquila la mujer aseguró que siempre ha honrado a su padre. Además, dejó un mensaje con el que busca que nos propague tanto odio como el que ha habido a causa de esto.

Las redes sociales a menudo se convierten en un entorno hostil por la facilidad con la que las personas pueden expresar opiniones negativas y conflictivas de manera anónima o desde la distancia. Especialmente twitter.



El odio desinformado se propaga tan rápido como un incendio… — claudiabahamon (@CLAUDIABAHAMON) September 22, 2023

