“Tu don no es nada fácil de mostrar” El elogio de Laura Acuña a mujer que habla con aliens

.Publicidad.

Mafe Walker es una creadora de contenido bogotana, que se hizo famosa por asegurar tener contacto con los extraterrestres. Su supuesto“ADN intergaláctico” la ha llevado a ser blanco de burlas y críticas. Sin embargo hay quienes creen que su conexión con seres fuera del planeta Tierra es un don, como el caso de la presentadora Laura Acuña.

Recientemente, la presentadora bumanguesa tuvo como invitada a la influencer en su programa ‘La sala de Laura Acuña’.

-Publicidad.-

En este espacio la presentadora le preguntó sobre aspectos de su vida como su niñez, su adolescencia, como descubrió “sus dones” y otros aspectos alrededor de la conexión de Mafe Walker con seres extraterrestres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Sala De Laura Acuña (@lasaladelauraacuna)

Publicidad.

Vea también: La obsesión de Natalia París con los extraterrestres

Posteriormente, Mafe Walker intentó explicarle a la presentadora como funcionan las vibraciones, las energías, el cómo recibe los mensajes de los seres intergalácticos y como su familias y sus amigos han procesado el hecho de que ella se hubiese dedicado a transmitir sus conocimientos para estar en sintonía con el mundo intergaláctico.

Laura Acuña se solidarizó con la influencer para aplaudirla “eres muy valiente porque un don como el que tú tienes no es fácil de mostrar. Habrá personas que estarán de acuerdo, otras que no. Pero no deberían reaccionar con la burla, eso no es chévere”.

Por su parte Mafe Walker agradeció el espacio a la presentadora “Gracias, reina galáctica. Te honro por abrir ese portal. Gracias, preciosa, porque vamos a cambiar para conectarnos con el corazón”.