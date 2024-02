El día en que una pirámide gigante se derrumbó en la Gobernación

Por: Fernando Alexis Jiménez |

febrero 20, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Ocurrió en el 2008 si la memoria no me falla. A estas alturas de la vida, Carvajalito no se puede rasgar las vestiduras, porque fue quien me animó a sacrificar el marranito y acabar con los últimos ahorros. En una libreta dibujó en qué consistía el avión, pirámide que, en el mes de marzo de ese año, causaba sensación en el país.

Él cursaba su segunda carrera, la de Economía, me explicó que de la noche a la mañana era piloto y que si yo entraba en el negocio, sería como pasajero. “Si usted consigue veinte parroquianos que se unan, pronto será piloto”, me dijo.

..Publicidad..

Sumaba, restaba, multiplicaba y después de una compleja operación matemática, me mostró cuánto ganaría. Era algo extraordinario e inverosímil.

...Publicidad...

Los organizadores eran unos vecinos del barrio. Durante cuatro días hicieron su agosto, aunque apenas comenzaba el año. De la promotora no se volvió a saber. Salió con destino al polo norte, sin tiquete de regreso.

....Publicidad....

Me sorprendió que en la Gobernación del Valle del Cauca también estaban jugando. Muchos ya eran pilotos del avión. La gente llegaba por montones. Le daban credibilidad al asunto, porque los que organizaban de manera espontánea, eran funcionarios. “Yo participo, pero en el avión de los empleados”, decían.

Y si en las torres gemelas de Nueva York dos aeronaves causaron una tragedia, en el Palacio de San Francisco la caída, no de varios aviones, fue una verdadera hecatombe. No dejó muertos, pero sí un funcionario maltrecho. Quienes se sintieron estafados, querían ahorcarlo, como en la festividad del “pato colgado” que todavía se realiza en varios pueblos.

Y aunque Carvajalito me invitó a tomar tinto para disuadirme de esta nota, la escribí alarmado ante la proliferación de pirámides de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia. Estas estructuras se catapultaron en enero y las primeras semanas de febrero, ante la escasez de recursos. No podemos volver a caer en estafas.

[email protected]