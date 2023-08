El asesinado candidato ecuatoriano había acusado a Rafael Correa de persecución

Por: Héctor Sarasti |

agosto 11, 2023

El programa “Sin Carreta” de Juan Diego Alvira presentó en exclusiva una de las últimas entrevistas que diera el hoy asesinado candidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio en la que denuncia la persecución de la que habría sido víctima por parte del entonces gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

“Si tuviera a Rafael Correa delante, ¿usted que le diría a él?”, le preguntó el periodista Héctor Sarasti a Villavicencio durante la entrevista que se realizó en el norte de Quito hace unos meses, cuando viajó como enviado especial para indagar sobre la situación económica, social y política de esa nació sumida en el caos.

A lo que respondió el inmolado líder político le respondió: “Que es un hombre acabado, que cómo puede dormir tranquilo después de haberle quitado la felicidad a millones (de ecuatorianos)”.

Durante la entrevista, producida en su momento para el programa de crónicas Testigo Directo de Rafael Poveda, se dio la casualidad de que el exmandatario Correa trinó un mensaje en contra de Villavicencio que este le leyó y comentó a Sarasti en vivo:

“Es que Rafael no puede vivir sin mí, prófugo, pero no puede vivir sin mi”, ironizó el político. “Villavicencio, en su demagogia e irresponsabilidad, me recuerda al senador Joseph McCarthy”, le reclamaba el exiliado presidente de Ecuador.

“A raíz del ascenso al Ecuador del llamado socialismo del siglo XXI, con el triunfo Rafael Correa Delgado y su partido Alianza País se da un giro en la política, en la economía, en la cultura, en todos los órdenes”.

En el diálogo, Villavicencio le habló de las amenazas que recibió en su momento, el exilio que tuvo que vivir y cuándo comenzó su viacrucis por ser opositor al régimen correísta.